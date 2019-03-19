В Москве прооперировали военнопленного моряка Сороку

Информацию подтвердила экс-омбудсмен Нина Карпачова и медики.

В Москве прооперировали военнопленного моряка Сороку
Василий Сорока
Фото: BBC Україна

Ранненого украинского военнопленного моряка Василия Сороку прооперировали в Москве. Об этом сегодня сообщил один из адвокатов украинцев Николай Полозов на странице в Фейсбуке.

"Сведения подтверждаются Карпачовой Ниной Ивановной, а также больницей, где оперировали Василия. Наконец-то хорошие новости, которые все мы ждали и добивались совместными усилиями", - написал Полозов.

"Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объёме, а Василий и все моряки скорее вернутся домой", - добавил правозащитник.

Напомним, Сорока получил ранение в ноябре 2018 года, когда пограничные корабли РоSSии атаковали и захватили в плен два украинских катера и буксир. Некоторое время Сорока находился на лечении в Керчи, затем в медчасти СИЗО "Матросская тишина", при этом представители роSSийской службы исполнения наказаний утверждали, что состояние здоровья моряка удовлетворительное, а медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Только в конце февраля после настоятельных обращения адвокатов и украинского омбудсмена роSSийская сторона признала необходимость лечения Сороки и направила его и двух других раненых моряков на обследование в гражданской больнице. Там подтвердили необходимость операции, и ФСИН одобрила ее проведение.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа ТрубыСуд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Участников драки с полицией в Черкассах суд отправил под круглосуточный домашний арест
Британский парламент второй раз отклонил соглашение по BrexitБританский парламент второй раз отклонил соглашение по Brexit
Блок рекламы


Похожие новости
Медосмотр моряка Артеменко в РФ провели "для галочки", - адвокатМедосмотр моряка Артеменко в РФ провели "для галочки", - адвокат
Сурков и Бородай провели в Москве съезд наемников с ДонбассаСурков и Бородай провели в Москве съезд наемников с Донбасса
У раненого украинского моряка Эйдера подозрения на гепатит не подтвердилисьУ раненого украинского моряка Эйдера подозрения на гепатит не подтвердились
Двум военнопленным украинским морякам присвоили офицерские званияДвум военнопленным украинским морякам присвоили офицерские звания
У украинского моряка Эйдера обнаружили гепатит В и С, - адвокатУ украинского моряка Эйдера обнаружили гепатит В и С, - адвокат
В украинского моряка Эйдера подозревают гепатит, - адвокатВ украинского моряка Эйдера подозревают гепатит, - адвокат
Адвокат военнопленного моряка Эйдера просит перевести его в третью страну для леченияАдвокат военнопленного моряка Эйдера просит перевести его в третью страну для лечения
Денисова заступилась перед Москальковой за военнопленного моряка ТерещенкоДенисова заступилась перед Москальковой за военнопленного моряка Терещенко
Украинского военнопленного моряка Терещенко содержат в холодной камере и не передают писем, - адвокатУкраинского военнопленного моряка Терещенко содержат в холодной камере и не передают писем, - адвокат
Адвокат показал на 80% "здоровую" руку украинского моряка Василия Сороки
Последние новости
Подгружаем последние новости