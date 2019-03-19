В Москве прооперировали военнопленного моряка Сороку
Информацию подтвердила экс-омбудсмен Нина Карпачова и медики.
Ранненого украинского военнопленного моряка Василия Сороку прооперировали в Москве. Об этом сегодня сообщил один из адвокатов украинцев Николай Полозов на странице в Фейсбуке.
"Сведения подтверждаются Карпачовой Ниной Ивановной, а также больницей, где оперировали Василия. Наконец-то хорошие новости, которые все мы ждали и добивались совместными усилиями", - написал Полозов.
"Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объёме, а Василий и все моряки скорее вернутся домой", - добавил правозащитник.
Напомним, Сорока получил ранение в ноябре 2018 года, когда пограничные корабли РоSSии атаковали и захватили в плен два украинских катера и буксир. Некоторое время Сорока находился на лечении в Керчи, затем в медчасти СИЗО "Матросская тишина", при этом представители роSSийской службы исполнения наказаний утверждали, что состояние здоровья моряка удовлетворительное, а медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Только в конце февраля после настоятельных обращения адвокатов и украинского омбудсмена роSSийская сторона признала необходимость лечения Сороки и направила его и двух других раненых моряков на обследование в гражданской больнице. Там подтвердили необходимость операции, и ФСИН одобрила ее проведение.
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