С "Укроборонпрома" частично снимут государственную тайну, - Луценко

Ожидается, что некоторые стороны деятельности предприятия будут рассекречены.

С деятельности государственного концерна "Укроборонпром", вокруг которого развернулся скандал с хищениями, будет частично снята государственная тайна. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко, передает РБК-Украина.

"Будет снята частично с определенных позиций тайна. Более прозрачные процессы будут связаны с переносом отдельных предприятий "Укроборонпрома" в перечень тех, которые могут корпоратизироваться, из перечня предприятий, которые не могли корпоратизироваться", - сообщила Луценко.

Луценко также анонсировала, что в госконцерн "Укроборонпром" "будут введены наблюдатели от НАТО".