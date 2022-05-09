Юрий Луценко похвастался пополнением в своей семье

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 9 мая сообщил прекрасные новости – у него родилась вторая внучка, еще одна украинка.

“9 мая теперь своя победа“: Юрий Луценко похвастался пополнением в своей семье

В личном аккаунте в Фейсбук политик опубликовал фото красивого распустившегося цветка и написал:

"На зло всем врагам и на радость друзьям: у нас 9 мая теперь своя победа - Луценко стало еще на одну девочку больше! Козацькому роду нема переводу..."

“9 мая теперь своя победа“: Юрий Луценко похвастался пополнением в своей семье

Также у экс-генпрокурора есть 3-летняя внучка Саша.

“9 мая теперь своя победа“: Юрий Луценко похвастался пополнением в своей семье

Звездный дедуля на данный момент служит в территориальной обороне Николаевской области. На службу он вступил на следующий день войны – 25 февраля.

"ТРО – это, по сути, обычная пехота. Как смеется мой старший сын, который в 2014 был в 55-й артиллеристом (Александр Луценко 44 дня принимал участие в АТО, участвуя в боях за Донецкий аэропорт – примечание Редактора), "ты – обычная окопная пехота, даже не мотострелок, - пошутил ранее Юрий Луценко. – В случае угрозы прорыва на любом из направлений мы выезжаем туда для подкрепления. Это наша основная задача".

Всего у Юрия Луценко двое сыновей: 33-летний Александр и 23-летний Виталий.

“9 мая теперь своя победа“: Юрий Луценко похвастался пополнением в своей семье

Напомним, Ирина Федишин показала, как сыновья поздравили ее с Днем матери.


Анастасия Березовская, Тудей

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