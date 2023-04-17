Після "Рамштайну" очікуємо новин про літаки F-16 – Ігнат

Рішення потрібне, щоб почати готувати необхідний персонал.

На наступній зустрічі Контактної групи з оборони України в Рамштайні Україна очікує гарних новин про західні винищувачі. Про це в етері національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує ZN.ua.

Після
© АрміяInform

"Очікуємо від наступного Рамштайну гарних новин все ж таки про літаки. – сказав він. – Буде рішення, тоді будемо відлік місяців, коли станеться сама передача і постановка на озброєння літаків F-16".

За його словами, таке рішення є важливим для того, щоб Україна вже зараз робила певні кроки щодо навчання пілотів, техніків та офіцерів бойового управління.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Rzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапіюRzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапію
Два зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судомДва зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судом
"Укроборонпром" відправляє у війська снаряди радянського зразка"Укроборонпром" відправляє у війська снаряди радянського зразка
В Угорщині вирішили піддати сумніву якість українського зернаВ Угорщині вирішили піддати сумніву якість українського зерна
Відносини між політичними спільнотами повинні регулюватися не силою зброї – Папа РимськийВідносини між політичними спільнотами повинні регулюватися не силою зброї – Папа Римський
Блок рекламы


Похожие новости
Резніков планує піти з посади міністра оборони після перемоги УкраїниРезніков планує піти з посади міністра оборони після перемоги України
Україна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартувавУкраїна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартував
Російська авіація втратила найкращі літаки у перші дні війни – ІгнатРосійська авіація втратила найкращі літаки у перші дні війни – Ігнат
Після звільнення з театру Лію Ахеджакову в РФ можуть звинуватити у державній зрадіПісля звільнення з театру Лію Ахеджакову в РФ можуть звинуватити у державній зраді
"Антиінвестиційні няні": після абсолютного провалу "нянь" Верховна Рада взялася змінювати закон"Антиінвестиційні няні": після абсолютного провалу "нянь" Верховна Рада взялася змінювати закон
До України найближчим часом прибудуть ЗРК Patriot та SAMP/T — ІгнатДо України найближчим часом прибудуть ЗРК Patriot та SAMP/T — Ігнат
У Естонії не виключили, що могли б придбати літаки F-16 для передачі УкраїніУ Естонії не виключили, що могли б придбати літаки F-16 для передачі Україні
Ігнат: Росіяни виготовляють новий вид авіабомб, потужність яких буде втричі більшоюІгнат: Росіяни виготовляють новий вид авіабомб, потужність яких буде втричі більшою
Повітряним силам, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати перевагу в небі – ІгнатПовітряним силам, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати перевагу в небі – Ігнат
Зараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — ВеніславськийЗараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — Веніславський
Последние новости
Подгружаем последние новости