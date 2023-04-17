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2023-04-17
Після "Рамштайну" очікуємо новин про літаки F-16 – Ігнат
Рішення потрібне, щоб почати готувати необхідний персонал.
На наступній зустрічі Контактної групи з оборони України в Рамштайні Україна очікує гарних новин про західні винищувачі. Про це в етері національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує
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"Очікуємо від наступного Рамштайну гарних новин все ж таки про літаки. – сказав він. – Буде рішення, тоді будемо відлік місяців, коли станеться сама передача і постановка на озброєння літаків F-16".
За його словами, таке рішення є важливим для того, щоб Україна вже зараз робила певні кроки щодо навчання пілотів, техніків та офіцерів бойового управління.
Юлія Лавришин, ZN.ua