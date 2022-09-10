Захід взяв курс на довгострокову підтримку України: підсумки Рамштайну-5

Ключовими елементами підтримки стануть активізація виробництва зброї та програми тренування військових, інформує ZN.ua.

Захід взяв курс на довгострокову підтримку України: підсумки Рамштайну-5
© Олексій Рєзніков/facebook

Союзники за підсумками засідання Рамштайн-5 закріпили курс на довгострокову підтримку України, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Ознайомили міністрів оборони та очільників генеральних штабів з понад 50 країн з ситуацією та актуальними потребами Сил оборони України. (...) Під час Рамштайну партнери чітко заявили: ми з вами до кінця війни, а саме – до перемоги України», - пише міністр у Facebook.

Про що говорили і домовилися під час зустрічі:

  • НАТО організує тренінги NSPA для фахівців Агентства оборонних закупівель МОУ.
  • Партнерів поінформували про ситуацію на фронті, вони «позитивно вражені» динамікою дій українських угрупувань;
  • Оголошено черговий пакет військової допомоги від США на $675 млн, в якому містяться боєприпаси для HIMARS та інші речі, які стануть в нагоді під час активних бойових дій;
  • Обсяги постачання зброї зростатимуть, однак ресурси оперативної допомоги, яка може бути надана Україні з резервів, обмежені. Постає питання ремонту та обслуговування поставленої зброї і техніки, потреби у запчастинах, ремонтній базі та фахівцях.
  • Усвідомлення того, що РФ не потрібно «стримувати» чи «не провокувати», натомість зло можна перемогти, корегує стратегію союзників. Ключовими словами цієї зустрічі стали «sustain» (підтримка), «long-term» (довгостроковий) і «training» (тренування).

Крім того, на перший план виходить організації співпраці на середню та довгострокову перспективу. Тож у своїх виступах міністр зробив акценти на перспективах 2023 року.

«Наша мета – незмінна. Відновити територіальну цілісність та суверенітет України у міжнародно визнаних кордонах. Для цього, крім успішної оборони та стабілізації лінії фронту, необхідно здійснити успішні контрнаступи. І далі тримати Росію в рамках», - пише Резніков.

Серед найважливіших пріоритетів зміцнення Сил оборони України у довгостроковій перспективі:

  • Розвиток трирівневої системи ППО/ПРО, чітке бачення у цьому плані сформовано та доведено до партнерів;
  • Активізація роботи оборонної індустрії для поповнення резервів у країнах вільного світу та створення можливостей системно підтримувати Україну;
  • Посилення координації з країнами-партнерами, зміцнення механізму підтримки України через формат міжнародного фонду. Під час Рамштайну-5 було зроблено ще кілька кроків у цьому напрямку: питання інвестицій у ВПК розглядатиметься на окремій сесії в рамках НАТО;
  • Якісно вищий рівень підготовки українських бійців західними інструкторами: від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, підготовки штабів бригад.

На Рамштайні-5 Резніков просив партнерів розглянути можливість розгортання програм тренувань не лише у Польщі, а й у інших країнах-сусідах.

«Цю ідею відразу підтримав великий друг України міністр оборони Словаччини Ярослав Над. Це забезпечить масштабування тренувального процесу, ми отримаємо більше підготовлених військ у стислий термін», - додав він.

  • Будівництво тренінгових центрів в Україні, щоб поєднати європейські ресурси і технології з практичним досвідом ЗСУ, і ці центри могли працювати в інтересах всієї Європи.

Українська делегація зустрілася з: міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів армії генералом Марком Міллі, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та міністрами країн-учасниць Рамштайну-5.

Сюрпризом для України стала позиція Словенії, яка запропонувала потужну допомогу, що стане реальним посиленням на полі бою саме в той момент, коли потрібно. Подальшу підтримку нашої країни обіцяла й Італія. За словами Резнікова, ця підтримка «збереже багато життів українців і сприятиме перелому у війні».

Міністр розраховує на просування кількох проектів під час візитів іноземних колег до України. «Готуємо деякі сюрпризи», - підсумував він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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