Заболеваемость корью снизилась на 60%, - Супрун о результатах спецоперация Минздрава во Львовской области

За последние полтора месяца заболеваемость корью во Львовской области снизилась на 60% и продолжает падать еженедельно на 10-15%.

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Также она напомнила, что в январе во Львовской области объявили о подготовке спецоперации по борьбе с корью. Именно этот регион был лидером по уровню заболеваемости. Уровень охвата вакцинацией там также имел самые низкие в стране показатели.

Супрун сообщила, что с начала спецоперации, с 1 февраля по 13 марта, вакцинировали 25 737 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Без усиленных мер такое количество детей нужно было бы вакцинировать в течение 5-6 месяцев.

"В рамках спецоперации кабинеты прививок в медучреждениях работают дополнительные часы в день. Также вакцину можно получить во временных офисах прививок в школах. Вакцинация происходит с согласия родителей. Бесплатное прививки могут получить также дети, родители которых приобрели фальшивые справки о вакцинации", - отметила она.

Подобные мероприятия уже сейчас проводятся в Виннице - они инициированы местными властями.

Ранее Минздрав констатировал снижение уровня заболеваемости корью в Украине.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбеРоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа ТрубыСуд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы
Комиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборовКомиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборов
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко уволил главу Полтавской областиПорошенко уволил главу Полтавской области
В Запорожской и Днепропетровской области перестали работать номера экстренных службВ Запорожской и Днепропетровской области перестали работать номера экстренных служб
В Закарпатской области 15 марта объявлено выходнымВ Закарпатской области 15 марта объявлено выходным
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
СБУ задержала чиновника БТИ в Николаевской области на взятке в 100 тыс. грнСБУ задержала чиновника БТИ в Николаевской области на взятке в 100 тыс. грн
Минздрав констатирует снижение уровня заболеваемости корьюМинздрав констатирует снижение уровня заболеваемости корью
На блокпосту в Луганской области задержали наемника РФНа блокпосту в Луганской области задержали наемника РФ
Полиция задержала подозреваемого в ограблении штаба Порошенко в Ровенской областиПолиция задержала подозреваемого в ограблении штаба Порошенко в Ровенской области
Сотрудник ГМС в Черновицкой области попался на взятке за выдачу биометрических загранпаспортов без очередиСотрудник ГМС в Черновицкой области попался на взятке за выдачу биометрических загранпаспортов без очереди
Первый приход УПЦ МП в Сумской области перешел в ПЦУПервый приход УПЦ МП в Сумской области перешел в ПЦУ
Последние новости
Подгружаем последние новости