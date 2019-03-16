Заболеваемость корью снизилась на 60%, - Супрун о результатах спецоперация Минздрава во Львовской области

За последние полтора месяца заболеваемость корью во Львовской области снизилась на 60% и продолжает падать еженедельно на 10-15%.

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Также она напомнила, что в январе во Львовской области объявили о подготовке спецоперации по борьбе с корью. Именно этот регион был лидером по уровню заболеваемости. Уровень охвата вакцинацией там также имел самые низкие в стране показатели.

Супрун сообщила, что с начала спецоперации, с 1 февраля по 13 марта, вакцинировали 25 737 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Без усиленных мер такое количество детей нужно было бы вакцинировать в течение 5-6 месяцев.

"В рамках спецоперации кабинеты прививок в медучреждениях работают дополнительные часы в день. Также вакцину можно получить во временных офисах прививок в школах. Вакцинация происходит с согласия родителей. Бесплатное прививки могут получить также дети, родители которых приобрели фальшивые справки о вакцинации", - отметила она.

Подобные мероприятия уже сейчас проводятся в Виннице - они инициированы местными властями.

Ранее Минздрав констатировал снижение уровня заболеваемости корью в Украине.