Спецслужбы Швеции назвали РоSSию главной угрозой национальной безопасности

Треть персонала роSSийского посольства в Стокгольме - сотрудники секретных служб.

Спецслужбы Швеции назвали РоSSию главной угрозой национальной безопасности
Фото: mil.ru

РоSSия - главная угроза национальной безопасности Швеции. Об этом говорится в отчете шведских спецслужб, опубликованном 14 марта. В документе также отмечается рост активности экстремистских группировок, передает Польське радіо.

"РоSSия обработала доктрину серой зоны, что означает, что она хочет влиять на Швецию и другие государства, не развязывая вооруженного конфликта. В рамках доктрины постоянно собираются конфиденциальные данные, которые могут быть использованы для дестабилизации страны", - подчеркнул глава контрразведки Даниэль Стенлинг.

По данным спецслужб, РоSSия пытается достичь своих целей благодаря информационным пропагандистским акциям, кибератакам, а также поглощению стратегических компаний и технологий.

В конце февраля шведские спецслужбы задержали сотрудника высокотехнологичной промышленности, подозреваемого в шпионаже в интересах РоSSии. Мужчину завербовал роSSийский офицер Службы внешней разведки, который работает в Швеции дипломатом. МИД Швеции вызвал посла РоSSии на разговор, требуя освобождения связанного с делом дипломата. Однако он до сих пор работает в роSSийском посольстве. Зато задержанный мужчина находится под стражей.

По словам шведской контрразведки, одна треть персонала роSSийского посольства в Стокгольме - сотрудники секретных служб.

Вооруженные силы Швеции в феврале также заявили о нарушении воздушного пространства страны роSSийскими военными самолетами.


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