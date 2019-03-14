Подозрение в нападении на сотрудника АП объявлено гражданину Армении
Личность второго нападающего устанавливается.
Полиция объявила подозрение 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на 46-летнего киевлянина, сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
В ходе досудебного следствия установлено, что 13 марта примерно в 23:50 на ул. Баггоутовской в Киеве подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, находясь в состоянии алкогольного опьянения заметили ранее незнакомого им человека и решили совершить на него нападение с целью завладения его личным имуществом.
Злоумышленники нанесли пострадавшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого завладели его личными вещами - мобильным телефоном и банковской картой, и скрылись с места совершения преступления.
Тело потерпевшего утром 14 марта обнаружили прохожие.
"По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца. Однако окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
В настоящее время один из нападавших задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). У подозреваемого изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего.
Сейчас готовится ходатайство суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также принимаются меры по установлению личности второго нападающего и его задержанию.
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