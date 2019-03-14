?Советник руководства МВД вымогал у владельцев сети киевских ломбардов $30 тыс. взятки

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности совместно с Генпрокуратурой разоблачили во взяточничестве советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Оперативники установили, что советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника $30. тыс. от владельцев сети киевских ломбардов. За эту сумму он обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращении следственных действий в рамках начатого производства", - говорится в сообщении.

Посредника задержали в Киеве во время получения всей суммы взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственные действия по месту работы и жительства фигурантов. Также решается вопрос об объявлении советнику подозрения по ст. 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием).

Фото: ssu.gov.ua