Советник руководства МВД вымогал у владельцев сети киевских ломбардов $30 тыс. взятки

СБУ задержала посредника при передаче денег.

?Советник руководства МВД вымогал у владельцев сети киевских ломбардов $30 тыс. взятки
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности совместно с Генпрокуратурой разоблачили во взяточничестве советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники установили, что советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника $30. тыс. от владельцев сети киевских ломбардов. За эту сумму он обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращении следственных действий в рамках начатого производства", - говорится в сообщении.

Посредника задержали в Киеве во время получения всей суммы взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственные действия по месту работы и жительства фигурантов. Также решается вопрос об объявлении советнику подозрения по ст. 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием).

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее двое сотрудников СБУ и двое гражданских были задержаны по подозрению в вымогательстве $110 тысяч взятки у выходца их Средней Азии за сохранение гражданства Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
МИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностяхМИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностях
Чорновол получила орден "За мужество"Чорновол получила орден "За мужество"
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР задержало чиновника ГосЧС при получении 260 тыс. гривен взяткиГБР задержало чиновника ГосЧС при получении 260 тыс. гривен взятки
Израиль и СБУ провели совместную операцию по ликвидации наркосетиИзраиль и СБУ провели совместную операцию по ликвидации наркосети
Костанчук, задержанный за дачу взятки кандидату в президенты, заявил, что его подставилиКостанчук, задержанный за дачу взятки кандидату в президенты, заявил, что его подставили
Уманский покинул ряды советников ПорошенкоУманский покинул ряды советников Порошенко
Украинский консул впервые получил разрешение посетить Павла ГрибаУкраинский консул впервые получил разрешение посетить Павла Гриба
Противники киевских строек перекрывали Крещатик возле КГГАПротивники киевских строек перекрывали Крещатик возле КГГА
Порошенко и Волкер посетили американский ракетный эсминец в ОдессеПорошенко и Волкер посетили американский ракетный эсминец в Одессе
Полиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через соцсетиПолиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через соцсети
В Полтаве следователи ГБР задержали патрульных при получении 4 тыс. гривен взяткиВ Полтаве следователи ГБР задержали патрульных при получении 4 тыс. гривен взятки
Волкер посетит Украину на следующей неделеВолкер посетит Украину на следующей неделе
Последние новости
Подгружаем последние новости