Военная разведка Украины привезла в США доказательства намерений РФ и дальше дестабилизировать ситуацию в Европе

Начальник ГУР МОУ находится в США с официальным визитом.

Военная разведка Украины привезла в США доказательства намерений РФ и дальше дестабилизировать ситуацию в Европе
Начальник ГУР МОУ Василий Бурба и директор РУМО США Роберт Ешли
Фото: http://gur.gov.ua

Украинская военная разведка предоставила разведсообществу США доказательства намерений РоSSии и дальше дестабилизировать ситуацию в Украине и Европе.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки министерства обороны Украины по итогам официального визита начальника ГУР МОУ в США.

"Во время переговоров с директором Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США Робертом Эшли, руководством ЦРУ и руководителями разведывательного сообщества США начальник ГУР минобороны Украины генерал-полковник Василий Бурба акцентировал внимание на агрессивных и провокационных действиях РоSSии на оккупированных территориях Украины и в Азово-Черноморском регионе" - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи начальник ГУР минобороны Украины "привел американским коллегам доказательства дальнейших намерений РФ дестабилизировать ситуацию в Украине и странах Европы".

По результатам визита украинской делегации был принят ряд договоренностей о сотрудничестве и помощи американской стороны в повышении возможностей военной разведки Украины противодействовать вооруженной агрессии РоSSии.

Как сообщалось, в проекте оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки на 2020 год предусматривается предоставление Украине $250 млн для усиления безопасности, сообщила пресс-служба посольства США. По сравнению с бюджетным запросом на 2019 год предлагаемая сумма помощи Украине была увеличена на 50 млн долларов, которые должны быть направлены на летальные виды вооружений.

Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал армии США Кертис Скапаротти не исключает предоставления Украине новых типов оружия: снайперских систем, боеприпасов и систем для ВМС.

Напомним, США уже передали оборудование для информационных технологий ВСУ (Центру оперативного реагирования на инциденты кибербезопасности, Центру оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба и Главному командному центру ВСУ).

Ранее США также поставили в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin на 47 млн долларов.

Президент США Дональд Трамп запросит для Пентагона бюджет в $750 миллиардов на 2020 год, что на 4,7% больше бюджета на текущий год (в 2019 году американские военные получили $716 млрд.).




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