ИРА взяла на себя ответственность за рассылку бомб в Великобритании

Ирландская республиканская армия взяла на себя ответственность за рассылку бомб в конвертах в Великобритании на прошлой неделе.

Об этом пишет газета The Irish Times, получившая сообщение от организации, передает Радио Свобода.

5 марта конверты со взрывными устройствами были обнаружены в аэропортах Лондон-Сити, Хитроу и на вокзале Ватерлоо, 6 марта такой же пакет был доставлен в университет Глазго. Как сообщили газете предполагаемые отправители посылок, всего были отправлены пять конвертов - но пятый еще не обнаружен.

Сообщение о связи посылки с ИРА разместил также Скотленд-Ярд. Там отмечается, что присланные по почте взрывные устройства похожи на бомбы, которые в прошлом рассылались людьми, связанными с ирландскими террористическими организациями.

Ирландская республиканская армия - организация, ставящая своей целью объединение входящей в Великобританию Северной Ирландии с независимой республикой Ирландия. Организация существует с 20-х годов XX века, с момента войны за независимость Ирландии. С 1968 по 1997 год включительно она и её сторонники совершили более десяти тысяч террористических атак и их попыток на территории Великобритании – и сложила оружие. В том же году несогласные члены организации сформировали группировку "Настоящая ИРА", которая действует по сей день.

Обстановка в Северной Ирландии накаляется на фоне переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза . В случае жесткого выхода Великобритании из Евросоюза в регионе могут вспыхнуть вспышки насилия, предупредил в своём исследовании ирландский сенатор Марк Дэли. Граница между двумя Ирландиями станет единственной сухопутной границей между королевством, и её возвращение может привести к всплеску ирландского сепаратизма.