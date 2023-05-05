Новостей.COM ⇒
2023-05-05
На Херсонщині російські літаки розбомбили церкву
Також знищено двадцять осель місцевих жителів.
Російська авіація вдень 5 травня знову обстріляла Херсонську область керованими авіабомбами, внаслідок чого у селі Веселому була поранена жінка,
Чотири удари було зафіксовано в селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади Бериславського району.
У Веселому через обстріл також зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Поранену жінку шпиталізували до лікарні в Херсоні.
Загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько двадцяти житлових будинків, зазначили в ОВА.
Ірина Знась, ZN.ua