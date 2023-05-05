На Херсонщині російські літаки розбомбили церкву

Також знищено двадцять осель місцевих жителів.

Російська авіація вдень 5 травня знову обстріляла Херсонську область керованими авіабомбами, внаслідок чого у селі Веселому була поранена жінка, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує ZN.ua.

На Херсонщині російські літаки розбомбили церкву

Чотири удари було зафіксовано в селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади Бериславського району.

У Веселому через обстріл також зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Поранену жінку шпиталізували до лікарні в Херсоні.

Загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько двадцяти житлових будинків, зазначили в ОВА.


Ірина Знась, ZN.ua





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