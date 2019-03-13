Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы

Перед назначением не была проведена люстрационная проверка.

Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы
Фото: Макс Требухов

Окружной административный суд Киева приостановил производство по иску депутата Верховной Рады Юрия Македона о законности назначения Романа Трубы директором Государственного бюро расследований. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд приостановил рассмотрение этого дела до решения другого административного дела и вступления в законную силу решения по нему: иск о наличии оснований для люстрации Трубы сейчас рассматривает Шестой апелляционный админсуд.

Ранее Окружный суд установил, что Генпрокуратура не провела люстрационную проверку Романа Трубы до его назначения на должность.

Напомним, в августе прошлого года депутат от БПП Юрий Македон обратился в суд из-за назначения Романа Трубы Директором ГБР. Истец просил суд признать противоправными действия комиссии по проведению конкурса, и признать противоправным и отменить решение комиссии об отборе Трубы и о внесении представления премьер-министру.


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