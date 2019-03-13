МИД Украины усомнился в нейтралитете Австрии

"Заигрывание с агрессором - совсем не нейтралитет".
Спикер МИД Украины Екатерина Зеленко
Министерство иностранных дел Украины усомнилось в нейтралитете Австрии после заявления министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль во время посещения РоSSии.
Об этом сказала спикер МИД Украины Катерина Зеленко на брифинге, отвечая на вопрос кореспондента LB.ua.
"Мы обратили внимание на примирительный тон этого сообщения. Такая риторика контрастирует с политикой Евросоюза в ответ на роSSийскую агрессию против Украины, роSSийские попытки подорвать демократические процессы в Евросоюзе, уничтожение МН17, применение химического оружия в Солсбери и шпионские скандалы, а также поддержку праворадикальных партий в Европе", сказала Зеленко
По ее словам, слова Кнайсль болезненно восприняты в Украине, которая потеряла около 13 тыс убитыми, а 7,2% территории оккупировано Россией.
"Напрашивается вывод: заигрывание с агрессором - совсем не нейтралитет, который исповедует Австрия",
Находясь с визитом в Москве, глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила на своей странице в Твитере существование "прекрасных отношений между странами".
Delighted to have met again with my colleague Sergei Lawrow in Moscow. With the Sochi Dialogue Forum we will further strengthen the already excellent relations between our countries through deepened cooperation between our civil societies. @mfa_russiapic.twitter.com/ZQW18ql3JX
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