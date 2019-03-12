Документ прекращает действие с 1 апреля 2019 года.

Из-за прекращения действия Договора о дружбе Министерство иностранных дел РоSSийской Федерации направило Украине ноту. Соответствующее сообщение опубликовал МИД РоSSии.

В роSSийском МИД обвиняют Украину в нарушении договора в 2004 году путем ратификации меморандума о поддержке операций НАТО, а также путем внесения поправок в Военную доктрину, в которой заявлено о вступлении в НАТО как о стратегической цели государства. Кроме того, в Москве раскритиковали изменения в Конституции Украины, которыми недавно закрепили курс на Европейский союз и НАТО.

Также в МИД РоSSии подчеркнули, что Украина "ведет целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения".

Напомним, закон о прекращении Договора о дружбе с Россией вступил в силу 12 декабря 2018 года. Договор подписали в 1997 году президент Украины Леонид Кучма и президент РоSSии Борис Ельцин. Он вступил в силу 1 апреля 1999, стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

В феврале-марте 2014 года РоSSия аннексировала украинский Крым, а в мае-июне оказала всестороннюю поддержку в формировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.