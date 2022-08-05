У МЗС закликають міжнародну спільноту вплинути на РФ через обстріли території ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України засуджує численні провокації окупаційних військ на території Запорізької АЕС, наслідки яких рівноцінні застосуванню атомної бомби. Про це йдеться в заяві відомства.

Зокрема, зазначається, що такі дії окупантів виглядають цинічно на фоні заяви президента Путіна про нерозповсюдження ядерної зброї та відсутність намірів РФ застосовувати ядерну зброю в Україні.

"Після введення з початку серпня 2022 року в приміщення 1-го і 2-го блоків ЗАЕС, які перебувають в стадії ремонту, військових вантажівок і позашляховиків наповнених зброєю, сьогодні відбулися артилерійські обстріли території біля промислового майданчику ЗАЕС. Внаслідок трьох зафіксованих попадань пошкоджено високовольтну лінію видачі електричної потужності ЗАЕС - Запорізьку ТЕС", - нагадують у МЗС.

У відомстві закликають міжнародну спільноту вжити заходів для того, щоб Росія віддала Україні управління ЗАЕС заради безпеки усього світу.