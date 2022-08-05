У МЗС закликають міжнародну спільноту вплинути на РФ через обстріли території ЗАЕС

Наслідки агресії РФ на атомному об'єкті може відчути увесь світ, інформує ZN.ua.

У МЗС закликають міжнародну спільноту вплинути на РФ через обстріли території ЗАЕС
© : НАЭК "Энергоатом"

Міністерство закордонних справ України засуджує численні провокації окупаційних військ на території Запорізької АЕС, наслідки яких рівноцінні застосуванню атомної бомби. Про це йдеться в заяві відомства.

Зокрема, зазначається, що такі дії окупантів виглядають цинічно на фоні заяви президента Путіна про нерозповсюдження ядерної зброї та відсутність намірів РФ застосовувати ядерну зброю в Україні.

"Після введення з початку серпня 2022 року в приміщення 1-го і 2-го блоків ЗАЕС, які перебувають в стадії ремонту, військових вантажівок і позашляховиків наповнених зброєю, сьогодні відбулися артилерійські обстріли території біля промислового майданчику ЗАЕС. Внаслідок трьох зафіксованих попадань пошкоджено високовольтну лінію видачі електричної потужності ЗАЕС - Запорізьку ТЕС", - нагадують у МЗС.

У відомстві закликають міжнародну спільноту вжити заходів для того, щоб Росія віддала Україні управління ЗАЕС заради безпеки усього світу.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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