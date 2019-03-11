Суд в Малайзии освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына

Прокуратура не объяснила, почему сняла обвинения с гражданки Индонезии Сити Айсиа.

Суд в Малайзии освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Сити Айсия
Фото: gazeta.ru

Суд в Малайзии освободил из-под стражи одну из подозреваемых в отравлении брата Ким Чен Ына в аэропорту Куала Лумпура в 2017 году.

Об этом сообщает Би-би-си.

Ким Чон Нам был убит в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, где дожидался вылета в Макао.

Видеозапись запечатлела момент убийства, на кадрах было видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подходят две женщины и набрасывают ему что-то на лицо. Затем мужчина подходит к сотрудникам аэропорта, после чего ему становится плохо.

Малайзийская полиция почти сразу же задержала по делу о громком отравлении гражданку Вьетнама Доан Ти Хуонг и гражданку Индонезии Сити Айсию. Именно последнюю освободили из-под стражи.

Напомним, Ким Чон Нама убили 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По данным Минздрава Малайзии, причиной гибели мужчины стал паралич, вызванный запрещенным химическим веществом VX. По версии следствия, пропитанный веществом платок в аэропорту накинули на голову Ким Чен Наму. По мнению южнокорейских спецслужб, убийство было организовано северокорейской разведкой. В начале ноября сообщалось, что сотрудник северокорейского посольства в Малайзии и представитель авиакомпании КНДР Air Koryo встречались с подозреваемыми в убийстве брата лидера КНДР после инцидента.

Суд по этому делу начался 2 октября 2017 года в малайзийском Шах-Аламе. Обвиняемые девушки свою вину не признают. По их словам, они думали, что участвуют в телевизионном розыгрыше.


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