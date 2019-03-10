МВД: члены "Нацкорпуса" будут наказаны за драки с полицией в Киеве и Черкассах

"Многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости".

МВД: члены "Нацкорпуса" будут наказаны за драки с полицией в Киеве и Черкассах
Фото: Макс Требухов

Министерство внутренних дел предупредило членов партии "Национального корпуса" об уголовной ответственности за драки с полицией в Киеве и Черкассах, которые произошли 9 марта.

Об этом говорится на сайте МВД.

Министерство сообщило, что уличное насилие было спровоцировано митингующими, и пообещало, что виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

"То, что сегодня на митинге Петра Порошенко в Черкассах сделали представители «Национального корпуса», - недопустимо!.. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности", - прокомментировал события в Черкассах министр Арсен Аваков.

Напомним, 9 марта представители националистической партии "Национальный корпус" и его боевого крыла "Национальные дружины" дважды подрались с полицейскими.

Сначала они пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве, применили слезоточивый газ и пиротехнику. В ответ правоохранители применили физическую силу и спецсредства.

Во время драки пострадали двое полицейских.

Вечером в этот же день "Нацкорпус" устроил драку с полицейскими в Черкассах при попытке заблокировать кортеж президента Петра Порошенко.

Во время этих столкновений пострадали семеро полицейских, включая начальник ГУ НП в Черкасской области полковника Валерия Лютого.


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