Минобразования опровергает наличие проблем у Гриневич при пересечении границы

Информацию обнародовал Главный раввин Украины Моше Асман.

Минобразования опровергает наличие проблем у Гриневич при пересечении границы
Фото: Влад Мусиенко

Пресс-служба Минобрнауки опровергает наличие осложнений при пересечении украинско-израильской границы в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве у министра Лилии Гриневич.

Об этом говорится сообщении пресс-службы ведомства, направленном в редакцию LB.ua.

Ранее в статье «Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем» говорилось о возникновении проблем при пересечении границы в том числе и у высокопоставленных чиновников Украины, а не только у рядовых граждан.

«Описанной ситуации никогда не было. Все визиты Лилии Гриневич в Израиль за период пребывания в должности осуществлялись в служебных целях и с использованием дипломатического паспорта. Никаких осложнений при прохождении границы у нее не возникало», - говорится в комментарии.

«Мы сожалеем, что сегодня, к сожалению, безвизовый режим между Украиной и Израилем не работает должным образом. Однако мы убеждены, что использование недостоверных данных может только усложнить процесс решения этой проблемы», - добавили в минобрнауки.

Как сообщалось ранее, главный раввин Украины Моше Асман написал властям Израиля письмо, в котором, среди прочего, в подтверждение существования проблемы на границе с пропуском граждан Украины приложил описание инцидента в аэропорту «Бен-Гурион».

«Например, когда министр образования Украины Лилия Гриневич посещала недавно Израиль частным образом, (она) была вынуждена пройти позорные проверки и допросы, как последний из трудовых мигрантов, вплоть до вмешательства канцелярии министра внутренних дел для её освобождения», - говорится в письме.

 

Письмо Моше Асмана властям Израиля
Фото: facebook.com/Chief rabbi of Ukraine
Письмо Моше Асмана властям Израиля


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
Внучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в УкраинуВнучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в Украину
Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Блок рекламы


Похожие новости
Индия строит бункеры вдоль границы с ПакистаномИндия строит бункеры вдоль границы с Пакистаном
РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"
Проект обустройства границы реализован на 30%, - ГоспогранслужбаПроект обустройства границы реализован на 30%, - Госпогранслужба
Киев привлек французских консультантов для решения проблемы с мусоромКиев привлек французских консультантов для решения проблемы с мусором
Минобороны подтвердило размещение Россией ракетных комплексов "Искандер" у границы с УкраинойМинобороны подтвердило размещение Россией ракетных комплексов "Искандер" у границы с Украиной
Украина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 годУкраина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 год
При пересечении КПВВ на Донбассе в 2018 году скончались более 50 человекПри пересечении КПВВ на Донбассе в 2018 году скончались более 50 человек
Климкин: у Иванчука не было проблем в Мексике, Фукса тоже впустили в странуКлимкин: у Иванчука не было проблем в Мексике, Фукса тоже впустили в страну
Минобразования предлагает ввести ВНО для учителей начальной школыМинобразования предлагает ввести ВНО для учителей начальной школы
Вдоль части западной границы Украины установили колючую проволокуВдоль части западной границы Украины установили колючую проволоку
Последние новости
Подгружаем последние новости