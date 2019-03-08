Минобразования опровергает наличие проблем у Гриневич при пересечении границы

Информацию обнародовал Главный раввин Украины Моше Асман.

Пресс-служба Минобрнауки опровергает наличие осложнений при пересечении украинско-израильской границы в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве у министра Лилии Гриневич.

Об этом говорится сообщении пресс-службы ведомства, направленном в редакцию LB.ua.

Ранее в статье «Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем» говорилось о возникновении проблем при пересечении границы в том числе и у высокопоставленных чиновников Украины, а не только у рядовых граждан.

«Описанной ситуации никогда не было. Все визиты Лилии Гриневич в Израиль за период пребывания в должности осуществлялись в служебных целях и с использованием дипломатического паспорта. Никаких осложнений при прохождении границы у нее не возникало», - говорится в комментарии.

«Мы сожалеем, что сегодня, к сожалению, безвизовый режим между Украиной и Израилем не работает должным образом. Однако мы убеждены, что использование недостоверных данных может только усложнить процесс решения этой проблемы», - добавили в минобрнауки.

Как сообщалось ранее, главный раввин Украины Моше Асман написал властям Израиля письмо, в котором, среди прочего, в подтверждение существования проблемы на границе с пропуском граждан Украины приложил описание инцидента в аэропорту «Бен-Гурион».

«Например, когда министр образования Украины Лилия Гриневич посещала недавно Израиль частным образом, (она) была вынуждена пройти позорные проверки и допросы, как последний из трудовых мигрантов, вплоть до вмешательства канцелярии министра внутренних дел для её освобождения», - говорится в письме.