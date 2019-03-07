Сессию Львовского горсовета перенесли из-за стоматологов, захвативших зал

Сессию Львовского городского совета перенесли из-за коммунальных стоматологов, которые зеняли сессионный зал с требованием погашения долгов по зарплате.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета, передает "Интерфакс-Украина".

"В связи с отсутствием надлежащих условий для работы пленарное заседание сегодня не состоится. О дате следующего заседания мы сообщим позже", - рассказал секретарь горсовета Анатолий Забарыло.

Накануне вечером, 6 марта, сотрудники двух коммунальных стоматологических поликлиник пришли в сессионный зал горсовета и отказались оттуда выходить, пока им не выплатят долги по зарплате, составляющие 3,6 млн гривен.

По информации местного издания Zaxid.net, зарплату не получили работники только тех стоматологических поликлиник, которые отказались реформироваться и превратиться в неприбыльные коммунальные предприятия.

Такое преобразование поликлиник дало бы возможность медикам официально установить цены на услуги, и самостоятельно зарабатывать и содержать свои медучреждения. Однако, часть стоматологов не согласны с реформой и постоянно пикетируют Львовскую городской совет.