Украина на год продлила безвизовый режим с Северной Македонией

Порошенко подписал соответствующий указ.

Украина на год продлила безвизовый режим с Северной Македонией
Фото: ubr.ua

Украина продлила безвизовый режим с Северной Македонией на один год.

Об этом говорится в указе Президента №57 от 6 марта.

Согласно документу, безвизовый режим в Украину и транзитный проезд через территорию Украины для граждан Северной Македонии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, введен на период с 16 марта 2019 до 15 марта 2020 года.

Соответствующее решение принято с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Северной Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и подтверждения намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок граждан.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Украина имеет безвизовый режим с 86 иностранными государствами, упрощенный - с 54 и визовый - с 58.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском мореУкраина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Внучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в УкраинуВнучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Коломойский: Украина нуждается в миллионах ЗеленскихКоломойский: Украина нуждается в миллионах Зеленских
Украина и Турция проводят завершающий этап переговоров о ЗСТУкраина и Турция проводят завершающий этап переговоров о ЗСТ
Телеканал "Украина" заявил о внешних попытках заглушить сигнал
Украина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском мореУкраина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море
Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019
Украина - самая большая мишень роSSийской дезинформации, - МингареллиУкраина - самая большая мишень роSSийской дезинформации, - Мингарелли
Moody's заявило об осязаемом риске силовой смены режима в РоSSииMoody's заявило об осязаемом риске силовой смены режима в РоSSии
Украина вернула на вооружение ЗРК "Тор" и "Куб"
Нацсовет назначил внеплановую проверку "112 Украина"Нацсовет назначил внеплановую проверку "112 Украина"
Нацсовет проверяет интервью Азарова на канале "112 Украина"Нацсовет проверяет интервью Азарова на канале "112 Украина"
Последние новости
Подгружаем последние новости