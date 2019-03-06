В сельсовете под Киевом напали на журналистов программы "Схемы"

Журналиста и оператора вытолкали из здания.

В сельсовете под Киевом напали на журналистов программы "Схемы"
В Чабанах напали на журналистов "Схем"
Фото: radiosvoboda.org

В селе Чабаны Киевской области журналиста одной из радиостанций и его коллегу вытолкали из здания сельсовета, нанеся им телесные повреждения и повредив видеокамеру.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"6 марта, в 12:15 поступило сообщение от 37-летнего киевлянина о том, что в селе Чабаны неизвестные в помещении сельского совета его избили и повредили видеокамеру... По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. Уголовного кодекса 171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, опрашивает свидетелей.

Как сообщает "Радио Свобода", пострадавшие - журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" - Екатерина Каплюк и оператор Бориса Троценко. По их словам, среди нападавших были два заместителя поселкового головы Александра Киризлиева.

"Журналисты узнали двух чиновников. Это Владимир Чупрына - заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства и Юрий Бондарь - заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов. Также съемке препятствовали представители общественной организации «Развитие Киевщины», почетным председателем которой является сам поселковый голова. Среди нападавших также - глава этой ОО Валерий Присяжный", - сообщается на сайте издания.

Отмечается, что после обследования в больнице медики диагностировали у оператора Троценко сотрясение мозга.

Напомним, ранее полиция открыла дело о слежке охранников бизнесмена Рината Ахметова за съемочной группой программі "Схемы".


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