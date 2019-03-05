В Севастополе коммунисты раскритиковали Путина на митинге памяти Сталина

В Крыму растет популярность советского диктатора.

В Севастополе в годовщину смерти советского диктатора Иосифа Сталина провели митинг по инициативе местных коммунистов. РоSSийские власти Севастополя разрешили коммунистическому горкому возложить цветы к Вечному огню и провести короткий митинг, сообщает Крым.Реалии.

К Вечному огню ветераны и коммунисты подошли с красными флагами, корзиной красных гвоздик и большим портретом Сталина.

Фото: Крым.Реалии

После возложения прошел короткий митинг. Перед собравшимися выступил руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко. Он отметил, что сейчас многие спорят о значении Сталина. Пархоменко рассказал, что во время Второй мировой войны Сталин отказался обменивать своего попавшего в плен сына на немецкого генерала. По мнению Пархоменко, это пример "высокого патриотизма и нравственности". Коммунист добавил, что "Путин и его команда не способны на такое".

Фото: Крым.Реалии

В подтверждение возросшей популярности советского диктатора Василий Пархоменко рассказал, что по просьбам жителей дополнительно издали 5 тысяч настенных календарей на 2019 год с портретом Сталина. Руководители коммунистического горкома вручили активистам памятные медали в честь 140-летия Сталина. Медали изготовили в Москве по заказу КПРФ. При вручении награжденные отвечали приветствием "Служу Советскому Союзу".

В завершение участники митинга сделали групповую фотографию с портретом Сталина. За митингом наблюдали и вели фото- и видеофиксацию сотрудники роSSийских спецслужб. Полиции на митинге не наблюдалось.

Как сообщалось, подавляющее большинство украинцев считают Сталина жестоким тираном.


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