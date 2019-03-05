САП выясняет, могло ли НАБУ скрывать от следствия информацию по "Укроборонпрому"

Холодницкий хочет выяснить состояние следствия по каждому производству.

САП выясняет, могло ли НАБУ скрывать от следствия информацию по
Фото: glavred.info

Специальная антикоррупционная прокуратура выясняет, могло Национальное антикоррупционное бюро Украины скрывать документы, необходимые следствию, о коррупции в "Укроборонпроме". Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Я хочу послушать состояние следствия по каждому из этих производств, у меня, как у руководителя САП, вопрос о наличии в материалах дела некоторых документов, которыми, по информации источников, НАБУ владело еще два года назад и почему-то скрыло от прокуроров документы. Сейчас мы это выясняем", - заявил Холодницкий.

Напомним, 4 марта детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия "Спецтехноэкспорт" (входит в состав государственного концерна "Укроборонпром") по подозрению в растрате 2,225 тыс. долларов. Дело было начато после публикации журналистского расследования, в котором говорится, что предприятия "Укроборонпрома" покупали детали, поставленные контрабандой из РоSSии по завышенным ценам.


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