САП выясняет, могло ли НАБУ скрывать от следствия информацию по "Укроборонпрому"
Холодницкий хочет выяснить состояние следствия по каждому производству.
Специальная антикоррупционная прокуратура выясняет, могло Национальное антикоррупционное бюро Украины скрывать документы, необходимые следствию, о коррупции в "Укроборонпроме". Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил руководитель САП Назар Холодницкий.
"Я хочу послушать состояние следствия по каждому из этих производств, у меня, как у руководителя САП, вопрос о наличии в материалах дела некоторых документов, которыми, по информации источников, НАБУ владело еще два года назад и почему-то скрыло от прокуроров документы. Сейчас мы это выясняем", - заявил Холодницкий.
Напомним, 4 марта детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия "Спецтехноэкспорт" (входит в состав государственного концерна "Укроборонпром") по подозрению в растрате 2,225 тыс. долларов. Дело было начато после публикации журналистского расследования, в котором говорится, что предприятия "Укроборонпрома" покупали детали, поставленные контрабандой из РоSSии по завышенным ценам.
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