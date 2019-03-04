Полиция заявила об обнаружении "подозрительного оборудования" на крыше офиса Зеленского
Найденную коробку проверили взрывотехники.
Полиция Киева проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования у офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
Отмечается, что в Шевченковское управление поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник Зеленского и рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные "устанавливали подозрительные предметы".
"Взрывотехники проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют", - сообщили в полиции.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и изымают оборудования. Информация о находке передана в органы прокуратуры и Службу безопасности.
Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации инцидента.
Напомним, согласно свежим соцопросам, в рейтинге избирательных симпатий лидирует Зеленский, на втором месте президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
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