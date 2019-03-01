Полиция открыла дело после расследования журналистов об использовании "Батькивщиной" подставных доноров

Люди, якобы перечислившие большие взносы в фонд партии, не знали об этом.

Национальная полиция Украина открыла уголовное производство после публикации программы "Наші гроші" расследования, в котором говорилось о наполнении избирательных фондов партии "Батькивщина" через подставных лиц.

Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Громадське.

"Могу проинформировать, что Главное следственное управление Нацполиции зарегистрировало уголовное производство по ч. 4 ст. 159 УК Украины, это нарушение порядка финансирования политической кампании", - сказал он.

Шевченко добавил, что полиция зарегистрировала производства в связи с расследованием журналистов "Наші гроші", в котором говорилось о финансировании партии "Батькивщина".

"Речь идет о факте размещения в интернете журналистского расследования, в котором речь идет о наполнении избирательных фондов политической силы, в данном случае это "Батькивщина", взносами от людей, которые не знали о таких взносах", - отметил он.

Напомним, 28 февраля "Наші гроші" опубликовали расследование, в котором говорилось, что некоторые граждане Украины, которые якобы жертвуют тысячи гривен на деятельность партии "Батькивщина", об этом даже не догадываются. Оказалось, что во втором полугодии 2018 года, когда стартовала активная фаза предвыборной агитации лидера "Батькивщины" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко, взносы на счет ее партии резко возросли. Десятки украинцев из небольших городов и поселков якобы жертвовали политсиле Тимошенко по 150 и более тысяч гривен.

В процессе проверки этой информации журналисты выяснили, что среди крупнейших доноров "Батькивщины" есть, в частности, кассир супермаркета в пригороде Киева , безработный житель Сум, его землячка, которая работает на автомойке и фиктивное предприятие, записанное на методистку из детского сада в Умани.

Большинство опрошенных "доноров" впервые слышали о своих пожертвованиях, что указывает на использование партией персональных данных украинцев с целью легализации средств, полученных неизвестным путем.

Напомним, в 2017 году "Наші гроші" уже фиксировали использование персональных данных украинцев при отправке платежей на счета "Батькивщины". Тогда партия использовала в основном пенсионеров, которые на бумаге жертвовали политической силе тысячи гривен.