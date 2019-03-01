Польша объявила о рекордных расходах на модернизацию вооруженных сил

Страна инвестирует в модернизацию своей армии $50 млрд.

Польша объявила о рекордных расходах на модернизацию вооруженных сил
Страна инвестирует в модернизацию своей армии $50 млрд.
Фото: telegraf.com.ua

Власти Польши намерены вложить почти 50 млрд долларов США в модернизацию своих вооруженных сил.

Соответствующий план опубликован на сайте правительства страны, передает Deutsche Welle.

Финансовые вложения в оборону названы в нем "рекордными". "Это, безусловно, большой вызов, но также шанс на развитие оборонительных возможностей польской армии", - заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

"Мы решительно и эффективно изменим облик польской армии, оснастим ее современной техникой. Увеличение личного состава - это тоже цель, которую я поставил перед собой", - цитирует министра сайт правительства. По словам Блащака, план учитывает актуальные проблемы, стоящие перед Польшей, включая "укрепление восточного фланга" страны, являющееся и "укреплением восточного фланга всего НАТО". Он также предусматривает закупку 32 самолетов новейших поколений .

"48,9 миллиарда долларов будут потрачены уже к 2026 году, однако потребности армии намного выше", - предупредил министр обороны.

Напомним, в начале февраля появилось сообщение, что Польша купит у США 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS и амуницию на 414 млн долларов. В конце ноября 2018 года Управление военного сотрудничества Минобороны США сообщило, что Госдепартамент принял решение одобрить продажу Польше 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS M142 и другого оборудования. Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе.


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