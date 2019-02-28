Приказ, выданный министром Лебедевым и Заманой в декабре 2013 года, требует следствия, - военный эксперт

Военный аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий заявил о том, что совместный приказ, который выдали Павел Лебедев и глава Генерального Штаба Владимир Замана в декабря 2013 года требует следствия. Об этом он написал в Фейсбуке.

Козий отметил, что не знает лично Заману - ни в качестве человека, ни в качестве "полководца". "И когда утверждают, что сами слышали или знают, что он остановил применение армии против народа, и ЧФ РФ ему был врагом, я бы не был бы столь уверенным только потому что архивы не горят. Упомянутый приказ действовал до августа прошлого года и Военная прокуратура имела экземпляр для его анализа. Создал ли он "казус белли" по отношению к народу для себя или преемника, думаю да", - отметил аналитик.

Он также акцентировал на том, что Замана - не первый офицер высшего ранга, привлеченный ответственности. "Комитет ВРУ по вопросам безопасности и обороны четко отметил, что к расследованию хищений в армии должны быть привлечены не только и не столько министры обороны, но и начальники Генерального штаба и другие с 1991 по нынешнее время", - напомнил эксперт.

По его мнению происходящее обусловлено тем, что политики не хотят брать на себя ответственность и заставляют "слабых" подчиненных им военных принимать неправомерные решения, "такие "удобные ид...." с пониженным уровнем социальной ответственности".

"Как выяснилось, высший офицерский состав становится заложником действий политиков из-за своей слабости и желания получить очередное повышение или звание которое единолично присваивает Президент. Как защитить военных от этого беззакония? Предотвратить это может только введение мощной системы демократического гражданского контроля (ДГК), которая предоставила бы Комитету ВРУ определенные полномочия и возможности, но парадокс в том что политики не хотят этого, а военные не понимают этого. Интересно, что и от новых избранников на пост президента мы тоже не услышали вопрос внедрения ДГК", - акцентировал эксперт.

"Простой вопрос: кому у нас принадлежит армия - народу, государству или политическим силам? Есть ли у нас армия вне политики? Есть ли ведомство контролирующее участие военных в политике? Как результат - очередное дело. Кто растягивает армию по партийным ячейкам когда их руководство активно сотрудничает с партиями - СДПУ, КПУ, БЮТ, Народный Рух, Свобода, Партия регионов и БПП т.п. Гражданскому обществу есть, над чем подумать и определить, как защитить защитника, потому что, к сожалению ни один из политиков этого делать не хочет!", - резюмировал Козий.

Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.