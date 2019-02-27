Американский ракетный эсминец USS Gravely вошел в Балтийское море

Корабль является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

Американский ракетный эсминец USS Gravely вошел в Балтийское море
Ракетный эсминец военно-морских сил США Gravely (DDG-107)
Фото: tass.com

Ракетный эсминец военно-морских сил США Gravely (DDG-107) вошел в акваторию Балтийского моря. Это его второй заход в Балтику в этом году.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что корабль уже прошел пролив Большой Бельт.

USS Gravely оснащен боевыми крылатыми ракетами "Томагавк". Дальность каждой из них составляет 1,6 тыс. километров. Эсминец является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

Ранее в Одесский морской торговый порт в Черном море зашел ракетный эсминец USS Donald Cook. В командовании Шестого флота ВМС США отметили, что корабль участвует в "операции по обеспечению безопасности на море".

Напомним, ранее в январе также сообщалось, что в Черное море идет американский десантный корабль-док USS Fort McHenry.


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