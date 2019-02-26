Противники киевских строек перекрывали Крещатик возле КГГА

Фото: Макс Требухов

Участники акции против застройки Киева во вторник перекрывали Крещатик.

Как сообщает корреспондент LB.ua, несколько десятков человек сначала пытались попасть в Департамент градостроения и архитектуры к главному архитектору города Александру Свистунову. С собой они пытались пронести оранжевые мусорные баки, но полицейские не позволили этого сделать.

Фото: Макс Требухов

Произошла потасовка, после чего участники акции пошли к пешеходному переходу возле ЦУМа, чтобы перекрыть движение.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Впоследствии они отправились в мэрию, чтобы встретиться с заместителем главы КГГА Александром Спасибко, который курирует деятельность Департамента градостроения и архитектуры.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Участники акции выступают против целого ряда строек: в Пуще-Водице, на Русановской набережной, 3, на Мечникова 7б, на Жилянской 96а, на горке Кристера и даже в Ирпене.