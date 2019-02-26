Противники киевских строек перекрывали Крещатик возле КГГА
Участникам акции не дали встретиться с главным архитектором города.
Участники акции против застройки Киева во вторник перекрывали Крещатик.
Как сообщает корреспондент LB.ua, несколько десятков человек сначала пытались попасть в Департамент градостроения и архитектуры к главному архитектору города Александру Свистунову. С собой они пытались пронести оранжевые мусорные баки, но полицейские не позволили этого сделать.
Произошла потасовка, после чего участники акции пошли к пешеходному переходу возле ЦУМа, чтобы перекрыть движение.
Впоследствии они отправились в мэрию, чтобы встретиться с заместителем главы КГГА Александром Спасибко, который курирует деятельность Департамента градостроения и архитектуры.
Участники акции выступают против целого ряда строек: в Пуще-Водице, на Русановской набережной, 3, на Мечникова 7б, на Жилянской 96а, на горке Кристера и даже в Ирпене.
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