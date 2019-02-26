Противники киевских строек перекрывали Крещатик возле КГГА

Участникам акции не дали встретиться с главным архитектором города.

Фото: Макс Требухов

Участники акции против застройки Киева во вторник перекрывали Крещатик.

Как сообщает корреспондент LB.ua, несколько десятков человек сначала пытались попасть в Департамент градостроения и архитектуры к главному архитектору города Александру Свистунову. С собой они пытались пронести оранжевые мусорные баки, но полицейские не позволили этого сделать.

Фото: Макс Требухов

Произошла потасовка, после чего участники акции пошли к пешеходному переходу возле ЦУМа, чтобы перекрыть движение.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Впоследствии они отправились в мэрию, чтобы встретиться с заместителем главы КГГА Александром Спасибко, который курирует деятельность Департамента градостроения и архитектуры.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Участники акции выступают против целого ряда строек: в Пуще-Водице, на Русановской набережной, 3, на Мечникова 7б, на Жилянской 96а, на горке Кристера и даже в Ирпене.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Вице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИВице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИ
Дочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте у пророSSийского депутатаДочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте у пророSSийского депутата
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на СШАВ НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
"Мы открываем второй фронт": Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью"Мы открываем второй фронт": Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью
Блок рекламы


Похожие новости
На Волыни священник УПЦ МП открыл стрельбу по активистам возле храмаНа Волыни священник УПЦ МП открыл стрельбу по активистам возле храма
Луценко отреагировал на столкновения возле Подольского райотдела полицииЛуценко отреагировал на столкновения возле Подольского райотдела полиции
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
Возле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчинВозле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчин
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхожденииВозле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
Боец 79-й бригады пропал возле ПавлополяБоец 79-й бригады пропал возле Павлополя
Возле памятника Грушевскому в Киеве могут установить памятник ПетлюреВозле памятника Грушевскому в Киеве могут установить памятник Петлюре
МОН попросил КГГА не ограничивать право детей без регистрации на дошкольное образованиеМОН попросил КГГА не ограничивать право детей без регистрации на дошкольное образование
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
Пограничники провели тактические учения по обороне побережья возле МариуполяПограничники провели тактические учения по обороне побережья возле Мариуполя
Последние новости
Подгружаем последние новости