Раньше не выйдет: эксперт раскрыл возможные сроки парада Победы на Крещатике

Раньше не выйдет: эксперт раскрыл возможные сроки парада Победы на Крещатике

Скорой войны не получилось, а к затяжной никто не готовился, ни рф, ни Запад.

Об этом, как пишет Politeka.net, в интервью Курбанова Live заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Орестович.

По его словам, сейчас самая главная проблема украинских войск – это поставки оружия, ведь в таком количестве у стран НАТО его нет. Поэтому часть еще надо изготовить.

ВСУ, вооружение, оружие

По его словам, графики, когда россияне истощат свои кадровые оперативные резервы, а украинцы смогут наступать с западным вооружением, сойдутся в конце июля - начале августа.

Более того – наступательные действия могут занять и месяц, и несколько месяцев. Поэтому, по мнению Арестовича, пройтись парадом Победы по Крещатику раньше ноября не получится.

Также Арестович сообщил, что оккупанты действительно запускают ракеты по инфраструктуре и по складам. Но ни одна партия западного вооружения еще не была повреждена во время перевозки. Логистическая система, по словам представителя ОП, достаточно совершенна на всем пути: от поставщика к конкретному подразделению.

Добавим, что за три месяца войны в Украине оккупанты уже потеряли 29 350 человек, 1 302 танков, 13 кораблей и катеров, 205 самолетов и 170 вертолетов.

Кроме того, по данным Forbes, РоSSия лишилась военной техники в Украине на $13 млрд.

война, поле боя, военная техника рф

Тем временем начальник украинской разведки Кирилл Буданов считает, что переломный момент на фронте может произойти в августе, а активная фаза боевых действий сведется почти к нулю к концу года.

 


Катерина Петренко, politeka.net

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