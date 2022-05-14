В разы сильнее Чернобаевки: кадры разгрома 250 единиц техники и 1500 оккупантов возле Северского Донца

В разы сильнее Чернобаевки: кадры разгрома 250 единиц техники и 1500 оккупантов возле Северского Донца

Опубликовано первое видео грандиозного разгрома оккупантов на переправе через реку Северский Донец.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

За три дня рф потеряла под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

"Там в течении 3-х дней наши ребята из 80, 79, 30, 58 и 17 танковой бригады устроили оркам Сталинград и Курскую дугу одновременно! Безмозглые роSSийские генералы, слепо исполняя приказ путина- окружить к 9 мая хотя бы Лисичанск с Северодонецком погнали на верную смерть тысячи своих", — сообщил Геращенко.



Эта победа нанесла ущерб русским в разы больше чем все удары по Чернобаевке вместе взятые.

"По этой нашей Победе льют крокодильи слезы стрелков/гиркин и военные пропагандисты путина типа «военкоракотенка». Из за этой нашей Победы русские были вынуждены остановить наступление на значительной части Восточного фронта", — сказано в сообщении.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные уничтожили понтонные переправы роSSийских войск через реку Северский Донец возле поселка Белогоровка в Луганской области.


Тарас Галушко, politeka.net

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