Росія застосувала проти України нові керовані авіабомби вагою 1500 кг – Defense Express

Уламки знайшли на місці обстрілу одного із об’єктів в Чернігівській області, інформує ZN.ua.

Росія застосувала проти України нові керовані авіабомби вагою 1500 кг – Defense Express
© Defense Express

Російська армія вперше використала в Україні нові керовані плануючи бомби УПАБ-1500В вагою 1500 кг, які вперше продемонструвала лише у 2019 році, та які призначені для ураження високозахищених об'єктів на дальності до 40 км, повідомляє Defense Express із посиланням на власні джерела.

Використання цих боєприпасів було зафіксовано декілька тижнів тому у Чернігівській області - на одному з уламків були залишки маркування яке відповідає саме УПАБ-1500В.

За словами аналітиків, загроза застосування УПАБ-1500В полягає у тому, що вона належить до плануючих, оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації та має бойову частину вагою 1010 кг призначену для ураження високозахищених об'єктів. Згідно із задекларованими даними про бомбу, її можна скинути приблизно за 40 км від цілі для чого носій має піднятися на висоту у 14 км.

Вперше цей плануючий боєприпас продемонтсрували в РФ у експортній версії з індексом К029БЭ у 2019 році розробником «ГНПП «Регион», що входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение» на виставці МАКС. Тоді виробник заявив, що бомба вже пройшла випробування та поставлена на озброєння «ВКС» РФ.

Виробник також продемонстрував і менший за калібром боєприпас УПАБ-500В (індекс К08Б), який є зменшеною копією УПАБ-1500В та має вагу 505 кг з яких 390 кг припадає на бойову частину при збереженні інших особливостей.

Як зазначають експерти, використання плануючих бомб з боку РФ залишається одиничними явищами.


Ірина Знась, ZN.ua





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