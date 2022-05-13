Atlantic Council: Контрнаступление ВСУ возле Харькова эффективнее, чем любое наступление РоSSии за месяц

Эксперты считают, что, несмотря на все обстрелы Одессы, у роSSийской армии не будет возможностей начать наступление на юге в ближайшее время, информирует ZN.ua.

Atlantic Council: Контрнаступление ВСУ возле Харькова эффективнее, чем любое наступление РоSSии за месяц

Несмотря на то, что РоSSия смогла добиться небольшого прогресса в Донбассе, контрольная линия почти не сдвинулась с места, а кремлевская кампания в регионе фактически замерла. Украинское контрнаступление в Харьковской области остается мощным, а роSSийским силам приходится отступать к границе.

Армия РФ продолжает штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе, а также обстреливать ракетами Одессу. Впрочем, наступление на юге вряд ли начнется, учитывая, что кампания на Донбассе зашла в тупик. Такую оценку событиям в Украине дают эксперты программы "Передовая оборона" Центра стратегии и безопасности Скоукрофта в Atlantic Coucil полковник Корпуса морской пехоты Джон Барранко, полковник Сухопутных войск США Бенджамин Джонсон и лейтенант-полковник ВВС США Тайсон Ветцел.

РоSSийское наступление

После того, как 19 апреля РоSSия начала свою кампанию на Донбассе, Кремль достиг очень незначительного прогресса в преследовании своей цели взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей. Остановив наступление на Киев и отведя свои силы с севера Украины, РоSSия отправила некоторые батальонно-тактические группы к востоку, где они должны были поддержать наступление. Однако, несмотря на численное преимущество, армия РФ не смогла оцепить украинские силы, развернутые к югу от Изюма.

«Мы убеждены, что поставки как советского, так и западного вооружения (включая артиллерию дальнего действия) Украине задушило роSSийское наступление», – убеждены эксперты, добавляя, что средства ведения огня на расстоянии компенсировали численное преимущество роSSийских сил и техники.

Поэтому устойчивое контрнаступление ВСУ неподалеку от Харькова вытесняет роSSийские силы из региона к северу от города. Тем временем, роSSийские атаки на «Азовсталь» не смогли до сих пор вытеснить украинских защитников с завода, ставшего сердцем украинского сопротивления. РоSSия также обстреливает ракетами Одессу, однако все еще не начала атаку на город.

«Мы прогнозируем, что большое роSSийское наступление на юге маловероятно в ближайшее время. Учитывая, что битвы на востоке Украины продолжаются и усиливаются, такое наступление стало бы повторением ранней роSSийской ошибки распыления своего внимания и огневой силы на несколько операционных районов одновременно», - говорится в анализе.

Украинское контрнаступление

Оценивая контрнаступление ВСУ к северо-востоку от Харькова, эксперты прогнозируют, что при сохранении текущих темпов украинские военные смогут дойти до роSSийской границы через несколько недель или меньше. Это будет иметь ряд возможных последствий.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Блок рекламы


Похожие новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Литва отзывает посла из РоSSии и с 7 июня планирует ликвидировать здесь свое генконсульствоЛитва отзывает посла из РоSSии и с 7 июня планирует ликвидировать здесь свое генконсульство
WP: Экс-посол Китая в Украине уверен в поражении РоSSии в войне, уже изменившей мировой порядокWP: Экс-посол Китая в Украине уверен в поражении РоSSии в войне, уже изменившей мировой порядок
В Черниговской области ликвидируют монумент "Три сестры", посвященный "дружбе народов" Украины, РоSSии и БеларусиВ Черниговской области ликвидируют монумент "Три сестры", посвященный "дружбе народов" Украины, РоSSии и Беларуси
NYT: Положение РоSSии после войны против Украины не должно быть лучше, чем до нееNYT: Положение РоSSии после войны против Украины не должно быть лучше, чем до нее
Украинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, – минобороны ВеликобританииУкраинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, – минобороны Великобритании
Войска РФ застрелили двух безоружных гражданских возле КиеваВойска РФ застрелили двух безоружных гражданских возле Киева
Месть за контрнаступление: враг обстрелял деоккупированные территории севера УкраиныМесть за контрнаступление: враг обстрелял деоккупированные территории севера Украины
Зеленский снова призывает Запад к превентивным санкциям против РоSSии. На этот раз за ядерный шантажЗеленский снова призывает Запад к превентивным санкциям против РоSSии. На этот раз за ядерный шантаж
ВСУ сорвали планы РоSSии молниеносно захватить Киев, Харьков, Николаев, Одессу, Чернигов и Сумы, - ГромовВСУ сорвали планы РоSSии молниеносно захватить Киев, Харьков, Николаев, Одессу, Чернигов и Сумы, - Громов
Последние новости
Подгружаем последние новости