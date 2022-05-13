Atlantic Council: Контрнаступление ВСУ возле Харькова эффективнее, чем любое наступление РоSSии за месяц

Несмотря на то, что РоSSия смогла добиться небольшого прогресса в Донбассе, контрольная линия почти не сдвинулась с места, а кремлевская кампания в регионе фактически замерла. Украинское контрнаступление в Харьковской области остается мощным, а роSSийским силам приходится отступать к границе.

Армия РФ продолжает штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе, а также обстреливать ракетами Одессу. Впрочем, наступление на юге вряд ли начнется, учитывая, что кампания на Донбассе зашла в тупик. Такую оценку событиям в Украине дают эксперты программы "Передовая оборона" Центра стратегии и безопасности Скоукрофта в Atlantic Coucil полковник Корпуса морской пехоты Джон Барранко, полковник Сухопутных войск США Бенджамин Джонсон и лейтенант-полковник ВВС США Тайсон Ветцел.

РоSSийское наступление

После того, как 19 апреля РоSSия начала свою кампанию на Донбассе, Кремль достиг очень незначительного прогресса в преследовании своей цели взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей. Остановив наступление на Киев и отведя свои силы с севера Украины, РоSSия отправила некоторые батальонно-тактические группы к востоку, где они должны были поддержать наступление. Однако, несмотря на численное преимущество, армия РФ не смогла оцепить украинские силы, развернутые к югу от Изюма.

«Мы убеждены, что поставки как советского, так и западного вооружения (включая артиллерию дальнего действия) Украине задушило роSSийское наступление», – убеждены эксперты, добавляя, что средства ведения огня на расстоянии компенсировали численное преимущество роSSийских сил и техники.

Поэтому устойчивое контрнаступление ВСУ неподалеку от Харькова вытесняет роSSийские силы из региона к северу от города. Тем временем, роSSийские атаки на «Азовсталь» не смогли до сих пор вытеснить украинских защитников с завода, ставшего сердцем украинского сопротивления. РоSSия также обстреливает ракетами Одессу, однако все еще не начала атаку на город.

«Мы прогнозируем, что большое роSSийское наступление на юге маловероятно в ближайшее время. Учитывая, что битвы на востоке Украины продолжаются и усиливаются, такое наступление стало бы повторением ранней роSSийской ошибки распыления своего внимания и огневой силы на несколько операционных районов одновременно», - говорится в анализе.

Украинское контрнаступление

Оценивая контрнаступление ВСУ к северо-востоку от Харькова, эксперты прогнозируют, что при сохранении текущих темпов украинские военные смогут дойти до роSSийской границы через несколько недель или меньше. Это будет иметь ряд возможных последствий.