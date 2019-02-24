Верховный Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко о доступе к Госреестру избирателей

Суд удовлетворил иск кандидата в президенты.

Верховный Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко о доступе к Госреестру избирателей
Анатолий Гриценко
Фото: facebook/Анатолій Гриценко

Верховный Суд Украины удовлетворил апелляцию лидера "Гражданской позиции" кандидата в президенты Анатолия Гриценко и обязал Центральную избирательную комиссию рассмотреть заявление Гриценко о внесении изменений в постановление ЦИК по доступу к Государственному реестру избирателей.

Об этом сообщил представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, передает Интерфакс-Украина.

В своем иске в суде первой инстанции Анатолий Гриценко просил признать противоправным бездействие ЦИК по вопросу рассмотрения его заявления от 11 февраля и обязать рассмотреть его на следующем заседании комиссии. Гриценко просил ЦИК внести изменения в постановление комиссии от 26 марта 2014 года, чтобы кандидат в президенты Украины мог ознакомиться с электронной копией базы данных Госреестра избирателей за пределами здания ЦИК без доступа третьих лиц.

8 февраля Кассационный административный суд Верховного Суда Украины отказал в удовлетворении апелляции А. Гриценко на решение апелляционного суда от 4 февраля, отклонившего его иск к ЦИК за отказ в возможности удаленно работать с Государственным реестром избирателей.

Тогда Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.


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