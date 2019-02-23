Замглавы фракции "БПП" фигурирует в производствах о нарушении избирательного законодательства, - Аваков
Березенко обвинения отвергает.
Заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах относительно нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию "Зеркало недели".
"Его называют организатором схем. Он – народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту – да, в производствах фигурирует", - заявил Аваков.
Министр рассказал, что сотрудники офиса Березенко в Чернигове вызвали полицию, потому что к ним приехали журналисты и начали снимать, "как там бабушкам-то раздают".
"Из другого березенкивского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. "У вас ордер на обыск есть?" - "Нет". - "Уходите". Но и без обыска есть, над чем работать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывал производство", - пояснил министр.
Также по его словам, кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко принесла в полицию "огромную пачку документов", где тоже "фигурирует Березенко".
Березенко обвинения отвергает и требует извинений от министра.
"Кампания Петра Порошенко с точки зрения ее честности, открытости и прозрачности может быть образцом для других политических штабов", - заявил Березенко на своей странице в facebook.
Напомним, вчера полиция задержала двух агитаторов Порошенко в Сумах, прокуратура в ответ возбудила дело по факту превышения власти и служебных полномочий сотрудниками полиции.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
23.02.2019 16:01