Замглавы фракции "БПП" фигурирует в производствах о нарушении избирательного законодательства, - Аваков

Заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах относительно нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию "Зеркало недели".

"Его называют организатором схем. Он – народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту – да, в производствах фигурирует", - заявил Аваков.

Министр рассказал, что сотрудники офиса Березенко в Чернигове вызвали полицию, потому что к ним приехали журналисты и начали снимать, "как там бабушкам-то раздают".

"Из другого березенкивского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. "У вас ордер на обыск есть?" - "Нет". - "Уходите". Но и без обыска есть, над чем работать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывал производство", - пояснил министр.

Также по его словам, кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко принесла в полицию "огромную пачку документов", где тоже "фигурирует Березенко".

Березенко обвинения отвергает и требует извинений от министра.

"Кампания Петра Порошенко с точки зрения ее честности, открытости и прозрачности может быть образцом для других политических штабов", - заявил Березенко на своей странице в facebook.

Напомним, вчера полиция задержала двух агитаторов Порошенко в Сумах, прокуратура в ответ возбудила дело по факту превышения власти и служебных полномочий сотрудниками полиции.