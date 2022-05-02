ЕС обвинил РоSSию в нарушении контрактов после одностороннего прекращения поставок газа в Болгарию и Польшу

Решение РоSSии приостановить поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их нежелания платить в рублях вопреки подписанном документам - нарушение контрактов, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.

Франция сейчас председательствует в Евросоюзе .

"Мы все осуждаем одностороннее решение "Газпрома" в отношении Польши и Болгарии. Все поставщики обязаны выполнять контракты", - заявила Помпили по итогам встречи министров энергетики ЕС .

Она подчеркнула, что нужно соблюдать правила ЕС и контракты - в том виде, в котором они их заключили.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон вновь заявила, что новый механизм по оплате роSSийского газа в рублях - это нарушение. Она пообещала, что Еврокомиссия позже подготовит детальные объяснения по этому вопросу.