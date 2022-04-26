Спецслужбы нашли бункер Путина — Аваков

Именно поэтому роSSийский диктатор еще не решился на ядерный удар, информирует ZN.ua.

Спецслужбы нашли бункер Путина — Аваков
© Официциальный сайт Кремля

Западные спецслужбы знают, где находится именно тот бункер, в котором сидит президент РФ Владимир Путин. Об этом экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в интервью Наталье Влащенко в эфире "Украина 24".

Он утверждает, что одной из причин того, почему Путин не решится на ядерный удар является то, что после этого будет нанесён ответный удар именно по тому месту, где он прячется.

"Не надо думать, что не существует методов, в случае, когда все ограничения сняты, а применение ядерного оружия - это снятие ограничений, целевого удара по тому месту, где находится лично Путин", - заявил он.

Ранее Зеленский прокомментировал вероятность использования Путиным ядерного оружия. Если руководство РФ не утратит связь с реальностью и адекватностью, оно не будет использовать ядерное оружие.


Таисия Ястремская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Блок рекламы


Похожие новости
Третье массовое захоронение нашли под Мариуполем. За месяц оно увеличилось на 200 метров – СхемыТретье массовое захоронение нашли под Мариуполем. За месяц оно увеличилось на 200 метров – Схемы
У СБУ нет никаких планов убийства Соловьева, - в Службе отреагировали на очередной фейк ПутинаУ СБУ нет никаких планов убийства Соловьева, - в Службе отреагировали на очередной фейк Путина
Шредера больше не хотят видеть в СДПГ из-за должностей в "энергокомпаниях Путина"Шредера больше не хотят видеть в СДПГ из-за должностей в "энергокомпаниях Путина"
Вся Луганщина без света: оккупанты разгромили новую подстанцию в Кременной, но решение уже нашлиВся Луганщина без света: оккупанты разгромили новую подстанцию в Кременной, но решение уже нашли
Венедиктова: Чтобы засудить Путина, прокурор МКС должен выстроить цепочку «солдат – командир – министр – президент»Венедиктова: Чтобы засудить Путина, прокурор МКС должен выстроить цепочку «солдат – командир – министр – президент»
WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой — боятся реакции ПутинаWSJ: США не вводят санкции против Кабаевой — боятся реакции Путина
FT: Германия несет особую ответственность за остановку Путина и его злаFT: Германия несет особую ответственность за остановку Путина и его зла
Войска Путина атакуют, но их отбрасывают назад: актуальные карты боев в УкраинеВойска Путина атакуют, но их отбрасывают назад: актуальные карты боев в Украине
Первый заместитель главы администрации Путина посетил оккупированный ДонбассПервый заместитель главы администрации Путина посетил оккупированный Донбасс
На "Азовсталь" россияне сбрасывают бомбы для разрушения бункеров, - ПономарьНа "Азовсталь" россияне сбрасывают бомбы для разрушения бункеров, - Пономарь
Последние новости
Подгружаем последние новости