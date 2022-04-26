Спецслужбы нашли бункер Путина — Аваков

Западные спецслужбы знают, где находится именно тот бункер, в котором сидит президент РФ Владимир Путин. Об этом экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в интервью Наталье Влащенко в эфире " Украина 24 ".

Он утверждает, что одной из причин того, почему Путин не решится на ядерный удар является то, что после этого будет нанесён ответный удар именно по тому месту, где он прячется.

"Не надо думать, что не существует методов, в случае, когда все ограничения сняты, а применение ядерного оружия - это снятие ограничений, целевого удара по тому месту, где находится лично Путин", - заявил он.