Євросоюз збудує бункер для переговорів, щоб захиститися від російських шпигунів — ЗМІ

Влада Євросоюзу ухвалила рішення про будівництво спеціального бункеру для ведення переговорів між лідерами країн блоку. Передбачається, що це допоможе ЄС вберегтися від російських чи інших шпигунів.

За інформацією EUobserver , у відповідному меморандумі сказано, що приміщення коштуватиме ЄС 8 мільйонів євро і матиме особливі технічні характеристики. Зокрема, в ньому буде відсутнє підключення до інтернету, але буде наявною внутрішня технологія конференц-зв'язку з великим екраном та мікрофонами, підключеними до кабін для 30 перекладачів.

Зал засідань і кабіни будуть знаходитися в сертифікованому НАТО ізоляційному каркасі для «зменшення ризику експлуатації електромагнітних імпульсних випромінювань», що генеруються ІТ-екранами та кабелями. Це повинно захистити перемовників від дистанційного перехоплення сигналу з боку ворожих спецслужб.

Місткість бункеру для переговорів складатиме приблизно 100 осіб включно з протоколістами та обслуговуючим персоналом засідань. В меморандумі ЄС говориться про те, що спеціальне приміщення дозволить захистити внутрішні зустрічі блоку від «російських або інших шпигунів».