Євросоюз збудує бункер для переговорів, щоб захиститися від російських шпигунів — ЗМІ

Спеціальне приміщення коштуватиме ЄС 8 мільйонів євро і матиме особливі технічні характеристики, інформує ZN.ua.

Влада Євросоюзу ухвалила рішення про будівництво спеціального бункеру для ведення переговорів між лідерами країн блоку. Передбачається, що це допоможе ЄС вберегтися від російських чи інших шпигунів.

За інформацією EUobserver, у відповідному меморандумі сказано, що приміщення коштуватиме ЄС 8 мільйонів євро і матиме особливі технічні характеристики. Зокрема, в ньому буде відсутнє підключення до інтернету, але буде наявною внутрішня технологія конференц-зв'язку з великим екраном та мікрофонами, підключеними до кабін для 30 перекладачів.

Зал засідань і кабіни будуть знаходитися в сертифікованому НАТО ізоляційному каркасі для «зменшення ризику експлуатації електромагнітних імпульсних випромінювань», що генеруються ІТ-екранами та кабелями. Це повинно захистити перемовників від дистанційного перехоплення сигналу з боку ворожих спецслужб.

Місткість бункеру для переговорів складатиме приблизно 100 осіб включно з протоколістами та обслуговуючим персоналом засідань. В меморандумі ЄС говориться про те, що спеціальне приміщення дозволить захистити внутрішні зустрічі блоку від «російських або інших шпигунів».


Олександр Кричковський, ZN.ua





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