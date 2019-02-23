На Волыни священник УПЦ МП открыл стрельбу по активистам возле храма

Никто не пострадал.

На Волыни священник УПЦ МП открыл стрельбу по активистам возле храма
Протоиерей Владимир Гелета возле храма в пятницу, 22 февраля
Фото: pershyj.com

В селе Жидычин Волынской области священник УПЦ МП, протоиерей Владимир Гелета открыл стрельбу из ружья по активистам, которые организовали круглосуточное дежурство возле храма. Об этом сообщил свидетель происшествия ветеран полка «Азов» Андрей Дьяченко, передает издание "Первый".

В полиции факт стрельбы подтвердили.

Издание отмечает, что накануне в местный Свято-Николаевский храм зашла ревизионная комиссия, образованная собранием религиозной общины. Сторонники УПЦ МП пытались помешать этому, у церкви собралось несколько сотен человек.

«Активисты решили организовать круглосуточное дежурство возле церкви. Чтобы сторонники УПЦ МП не сделали каких-то провокаций, не было попыток отобрать храм. Во дворе церкви поставили бочки, развели в них огонь, чтобы греться. Около 3:30 ночи возле церкви была группа из 10-12 человек. Рядом - дом священника. Засветился свет, вышел Владимир Гелета. Начал кричать что-то типа «я вас всех убью», «я буду стрелять на поражение», «чего вы пришли в мою церковь» и тому подобные фразы", - рассказал Андрей Дьяченко.

По словам свидетеля, священник стрелял из гладкоствольного ружья дробью.

"Выстрелил один раз - люди спрятались за угол храма. Всего он сделал четыре выстрела. Я слышал как дробь билась о машины, о кровлю храма. С этого делаю вывод, что стрелял он не вверх, а в сторону людей. Еще немного покричав, священник ушел в дом. Скорее всего он был пьян", - отметил Дьяченко

Активисты вызвали полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее суд арестовал подозреваемых в поджоге храма УПЦ в Запорожье без права залога.


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