?Финалистки отбора на Евровидение-2019 не смогли ответить, чей Крым

Финалистки Национального отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) не смогли четко ответить на вопрос, "чей Крым?".

В эфире программы "PRIME:Скрипiн" на телеканале ATR сестры отказались напрямую отвечать на вопрос , отметив, что "Крым - это наша родина".

"На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым... Когда едем в Крым, то проезжаем два кордона. Этим все сказано", - сказала одна из сестер.

Певицы также отказались ответить на вопрос, произошла ли оккупация полуострова Россией .

"На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать Вам на такие сложные политические вопросы", - сказали певицы.

Они также не стали отвечать на вопрос о том, нужна ли крымско-татарская автономия.

"Мы выросли в Симферополе и видели, как там много разных народов. Вы думаете, если не провозгласят крымско-татарскую автономию, то это перестанет быть родиной татар?" - спросили сестры.

Анна и Мария Опанасюк родились 1988 года в Симферополе в семье юристов, которые впоследствии заняли высокие должности в крымской власти. Мать близнецов Лариса Опанасюк за 20 лет сделала карьеру от начальника Главного юридического управления Совета министров Крыма к вице-премьеру, работая при различных режимах. Сейчас она занимает должность вице-премьера в подконтрольном РФ правительстве Сергея Аксенова Она имеет награду "За возвращение Крыма" от оккупантов.

Отец девушек Александр Опанасюк - известный в Крыму судья. Он много лет возглавлял Центральный районный суд Симферополя, а в 2012 году был пожизненно назначен судьей Апелляционного суда Крыма. В 2014 году он перешел на службу РоSSии и был назначен судьей Верховного суда Крыма. Сейчас Александр на пенсии.

"У нас родители давно живут в Крыму. Очень давно. Они любят свою родину, они любят Крым. Они уже давно на этих должностях. Они не хотят оттуда уезжать. Они работают на благо людей, живущих в Крыму", - рассказали сестры Опанасюк в эфире программы.

Напомним, Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве.