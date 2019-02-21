МИД работает над законопроектом о двойном гражданстве

"Мы теряем тысячи людей. Это нечестно и неправильно".

МИД работает над законопроектом о двойном гражданстве
Фото: пресс-служба президента

Министерство иностранных дел Украины работает с некоторыми депутатами Верховной Рады над законопроектом о двойном гражданстве.

Об этом сообщил министр Павел Климкин в интервью "Цензору".

"Мы нарабатываем предложения. Я общаюсь с несколькими народными депутатами. Это люди из разных политических сил", - сказал он.

В то же время министр пока не знает, когда документ может быть готов. Он считает, что разработка законопроекта и его обсуждение займет по меньшей мере несколько месяцев.

Климкин подчеркнул, что легализация двойного гражданства позволит привлечь диаспору к работе в Украине.

"Есть много украинцев в Канаде, США, Австралии, которые могли бы работать здесь, в Украине, если бы было введено двойное гражданство. Я недавно открывал в Эдмонтоне генеральное консульство. Ко мне подходили многие и говорили: продвигайте свою инициативу, мы готовы приехать и поработать. Они готовы по 2-3 года работать не обязательно в Киеве, а помочь местному самоуправлению. Причем они готовы получать украинскую зарплату. Так что мы теряем тысячи людей. Это нечестно и неправильно", - заявил министр.

Глава МИД отдельно подчеркнул, что законопроект не будет предусматривать двойного украинско-роSSийского гражданства.

Напомним, что официально двойное гражданство в Украине не разрешено, но де-факто паспорта иностранных государств есть у десятков тысяч украинцев.


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