Единственный ответ, который сработает, — это больше тяжелого оружия - Кулеба

Украина больше всего нуждается в реактивных системах залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять роSSийскому превосходству в тяжелом вооружении, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Военная ситуация в восточных регионах «настолько ужасна, — даже хуже, чем люди говорят», — сказал Кулеба в прямом эфире в Твиттере, отвечая на вопросы и ответы из Польши , сообщает CNN.

По словам Кулебы, единственный ответ, который сработает, — это «больше тяжелого оружия. Без него мы не сможем отбросить их назад».