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2022-05-27
Единственный ответ, который сработает, — это больше тяжелого оружия - Кулеба
Военная ситуация в восточных регионах «настолько ужасна, — даже хуже, чем люди говорят», — сказал Кулеба в прямом эфире в Твиттере, информирует
© МИД Украины
Украина больше всего нуждается в реактивных системах залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять роSSийскому превосходству в тяжелом вооружении, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Военная ситуация в восточных регионах «настолько ужасна, — даже хуже, чем люди говорят», — сказал Кулеба в прямом эфире в Твиттере, отвечая на вопросы и ответы из Польши, сообщает CNN.
По словам Кулебы, единственный ответ, который сработает, — это «больше тяжелого оружия. Без него мы не сможем отбросить их назад».
Юлия Мельничук, ZN.ua