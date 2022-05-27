Единственный ответ, который сработает, — это больше тяжелого оружия - Кулеба

Военная ситуация в восточных регионах «настолько ужасна, — даже хуже, чем люди говорят», — сказал Кулеба в прямом эфире в Твиттере, информирует ZN.ua.

Единственный ответ, который сработает, — это больше тяжелого оружия - Кулеба
© МИД Украины

Украина больше всего нуждается в реактивных системах залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять роSSийскому превосходству в тяжелом вооружении, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Военная ситуация в восточных регионах «настолько ужасна, — даже хуже, чем люди говорят», — сказал Кулеба в прямом эфире в Твиттере, отвечая на вопросы и ответы из Польши, сообщает CNN.

По словам Кулебы, единственный ответ, который сработает, — это «больше тяжелого оружия. Без него мы не сможем отбросить их назад».


Юлия Мельничук, ZN.ua

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