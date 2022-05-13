"Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные", – Верещук об эвакуации с Азовстали

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук считает, что не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров на эвакуацию украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Ибо, если бы это влияние было должным, не было бы войны.

Она подчеркнула, что власть и дальше работает, чтобы спасти наших бойцов. Однако переговоры с врагом очень сложны.

"Сердце страны сейчас – это Азовсталь. Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ , полицейские и терроборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Строгие реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход", – пояснила вице-премьер-министр.

Верещук напомнила, что есть приказ президента – "сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда".

"Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми. Даст Бог, всех спасем", – резюмировала чиновник.

Ранее Верещук заявила, что эвакуировать тяжело раненных с Азовстали могут при посредничестве Турции.