Так работает украинская артиллерия: ВСУ показали, как уничтожают укрытия оккупантов

Сегодня 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского показала видео артиллерийских ударов по позициям оккупантов, заставив рашистов бегать в панике в поисках укрытия. Видео публикует пресс-служба бригады на своей странице в Фейсбуке .

Помогли нашим военным определить места дислокации россиян разведывательные дроны. Поэтому ВСУ каждый раз удается найти новое укрытие врага.

В результате работы украинской артиллерии противник понес серьезные потери.