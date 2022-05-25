Так работает украинская артиллерия: ВСУ показали, как уничтожают укрытия оккупантов

Рашисты понесли серьезные потери.

Так работает украинская артиллерия: ВСУ показали, как уничтожают укрытия оккупантов
© Скриншот ZN.UA

Сегодня 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского показала видео артиллерийских ударов по позициям оккупантов, заставив рашистов бегать в панике в поисках укрытия. Видео публикует пресс-служба бригады на своей странице в Фейсбуке.

Помогли нашим военным определить места дислокации россиян разведывательные дроны. Поэтому ВСУ каждый раз удается найти новое укрытие врага.

В результате работы украинской артиллерии противник понес серьезные потери.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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