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2022-05-25
Так работает украинская артиллерия: ВСУ показали, как уничтожают укрытия оккупантов
Рашисты понесли серьезные потери.
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Сегодня 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского показала видео артиллерийских ударов по позициям оккупантов, заставив рашистов бегать в панике в поисках укрытия. Видео публикует пресс-служба бригады на своей
Помогли нашим военным определить места дислокации россиян разведывательные дроны. Поэтому ВСУ каждый раз удается найти новое укрытие врага.
В результате работы украинской артиллерии противник понес серьезные потери.
Виктория Хмилевская, ZN.ua