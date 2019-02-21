Евросоюз повысил стоимость шенгенских виз до 80 евро

Послы утвердили изменения в визовый кодекс.

Евросоюз повысил стоимость шенгенских виз до 80 евро

Европейский Союз обновил визовый кодекс и повысил стоимость оформления виз.

Соответствующие изменения, которые были согласованы ранее между Европарламентом и румынским председательством Европейского совета, были утверждены в среду, 20 февраля, послами европейских стран, сообщается на сайте Евросовета.

"Евросоюз обновляет собственные визовые правила с целью улучшения условий для легитимных путешествий и увеличения количества имеющихся инструментов для ответа на вызовы, связанные с нелегальной миграцией", - говорится в сообщении.

Новые правила, в частности, предусматривают, что заявки на визу могут подаваться за 6 месяцев, но не позднее, чем за 15 дней до предусмотренного путешествия. При этом апликантам предоставляется возможность заполнять представления в электронной форме. Для тех граждан третьих стран, которые регулярно путешествуют в ЕС и имеют положительную визовую историю, могут выдаваться многократные визы сроком от одного до пяти лет.

В то же время размер визового сбора возрастет с 60 до 80 евро. Дети до 16 лет будут лишены необходимости уплаты визового сбора.

Упомянутые выше правила касаются выдачи так называемых краткосрочных виз, которые позволяют гражданам третьих стран находиться на территории ЕС не более 90 дней в течение периода в 180 дней.

Напомним, что с 11 июня 2017 года граждане Украины могут ездить в Евросоюз без виз. Для этого необходимо оформить биометрический загранпаспорт. Старые паспорта также действуют, но путешествовать по ним можно только при наличии визы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценарияНовинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборовСБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
Нардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из ЗапорожьяНардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из Запорожья
Туск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформТуск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформ
Под контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - ReutersПод контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - Reuters
Блок рекламы


Похожие новости
Евросовет согласовал новые требования к биометрическим картам граждан ЕСЕвросовет согласовал новые требования к биометрическим картам граждан ЕС
Бывший еврокомиссар не будет продлевать контракт на посту бизнес-омбудсмена в УкраинеБывший еврокомиссар не будет продлевать контракт на посту бизнес-омбудсмена в Украине
Евросоюз должен лучше бороться с роSSийской пропагандой, - ЛинкявичюсЕвросоюз должен лучше бороться с роSSийской пропагандой, - Линкявичюс
США призвали европейские страны выйти из ядерного соглашения с ИраномСША призвали европейские страны выйти из ядерного соглашения с Ираном
Столтенберг подтвердил, что НАТО не будет размещать в Европе новые ядерные ракетыСтолтенберг подтвердил, что НАТО не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты
РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"
Помпео посетит страны Восточной Европы, чтобы снизить влияние РФ и КитаяПомпео посетит страны Восточной Европы, чтобы снизить влияние РФ и Китая
Больных корью в Украине больше, чем во всей Европе, - ВОЗБольных корью в Украине больше, чем во всей Европе, - ВОЗ
Кандидат в президенты Дмитрий Гнап попал в финансовый скандал с журналистской премией на 15 тыс. евроКандидат в президенты Дмитрий Гнап попал в финансовый скандал с журналистской премией на 15 тыс. евро
Литва бесплатно передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евроЛитва бесплатно передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро
Последние новости
Подгружаем последние новости