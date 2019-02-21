Бывший генсек НАТО: Беларуси грозит аннексия

Расмуссен посоветовал Лукашенко выбирать между демократией и гнетом россиян.

?Бывший генсек НАТО: Беларуси грозит аннексия
Фото: пресс-служба президента

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью LIGA.net заявил, что Беларуси грозит аннексия со стороны РоSSии.

"Ключевой риск - это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться", - заявил он.

Расмуссен призвал Беларусь начать реформы, ведущие к демократии и свободе, пока не поздно.

"Мы слышали заявления Владимира Путина, где он сказал, что Беларусь должна быть включена в большое русское государство, как Крымский полуостров. И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии, - сказал он.

Бывший генсек НАТО предполагает, что президенту РБ Александру Лукашенко нужно выбирать - "или реформы, или постоянный гнет россиян".


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