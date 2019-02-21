?ГПУ открыла дело о госизмене для проверки действий бывших министров обороны

Генеральная прокуратура начала расследовать снижение обороноспособности страны вследствие действий бывших руководителей Министерства обороны Украины.

Об этом сообщил нардеп Иван Винник, глава временной следственной комиссии, которая была создана для расследования фактов хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 годах.

"На прошлом заседании велась дискуссия, не содержат ли действия предыдущих министров обороны состав преступления, который квалифицируется статьей 111 - государственная измена. Так вот, из письма, которое получил комитет по нацбезопасности и обороне от Генеральной прокуратуры, нам стало известно, что в настоящее время такое производство по ч.1 ст.111 зарегистрировано", - заявил он на заседании ВСК.

Винник добавил, что Генеральная прокуратура попросила у комитета по нацбезопасности архивные материалы за 2012 год.

Напомним, в 1991-1993 годах министром обороны Украины был Константин Морозов, в 1993-1994 - Виталий Радецкий, в 1994-1996 - Валерий Шмаров, в 1996-2001 - Александр Кузьмук, в 2001-2003 - Владимир Шкидченко, в 2003-2004 - Евгений Марчук, в 2004-2005 - снова Кузьмук, в 2005-2007 - Анатолий Гриценко, в 2007-2009 - Юрий Ехануров, в 2009-2010 - Валерий Иващенко (и.о.), в 2010-2012 - Михаил Ежель, в 2012 - Дмитрий Саламатин, в 2012-2014 - Павел Лебедев, в 2014 - Игорь Тенюх (и.о.), Михаил Коваль (и.о.), Валерий Гелетей, с 2014 - Степан Полторак