Пограничники ранили двух контрабандистов на границе с Румынией
Пострадавшие получили травмы ног и госпитализированы.
На границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда задержали двух контрабандистов.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"Пограничники обнаружили неизвестных, которые стремительно направлялись в сторону границы с носилками на плечах, и начали догонять их для задержания. Контрабандисты, заметив военнослужащих, бросили около 20 ящиков сигарет и начали убегать. Однако, через несколько минут, поняв, что их намного больше, чем пограничников, вернулись, чтобы применить силу против наряда и отбить брошенный товар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Госпогранслужбы были вынуждены были применить оружие.
"В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей. Данные граждане уже доставлены в городскую больницу", - сообщили в ГПСУ.
Об инциденте сообщили в полицию и другие правоохранительные органы.
"Подчеркиваем, что сопротивление законным действиям пограничников во время выполнения последним обязанностей по охране границы недопустимо. Пограничники и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы пресекать попытки незаконной деятельности на границе", - подчеркнули в Госпогранслужбе.
Напомним, ранее на границе с Польшей двое мужчин подрались с пограничниками и закрылись в автомобиле.
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Политика
20.02.2019 11:56