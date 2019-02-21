Пограничники ранили двух контрабандистов на границе с Румынией

Пострадавшие получили травмы ног и госпитализированы.

Пограничники ранили двух контрабандистов на границе с Румынией
Пограничники со стрельбой задержали контрабандистов на границе с Румынией

На границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда задержали двух контрабандистов.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Пограничники обнаружили неизвестных, которые стремительно направлялись в сторону границы с носилками на плечах, и начали догонять их для задержания. Контрабандисты, заметив военнослужащих, бросили около 20 ящиков сигарет и начали убегать. Однако, через несколько минут, поняв, что их намного больше, чем пограничников, вернулись, чтобы применить силу против наряда и отбить брошенный товар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госпогранслужбы были вынуждены были применить оружие.

"В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей. Данные граждане уже доставлены в городскую больницу", - сообщили в ГПСУ.

Об инциденте сообщили в полицию и другие правоохранительные органы.

"Подчеркиваем, что сопротивление законным действиям пограничников во время выполнения последним обязанностей по охране границы недопустимо. Пограничники и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы пресекать попытки незаконной деятельности на границе", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, ранее на границе с Польшей двое мужчин подрались с пограничниками и закрылись в автомобиле.


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