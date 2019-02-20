Печерский суд не стал заново открывать дело против Луценко
Ходатайство адвоката Рохманова осталось без удовлетворения.
Печерский районный суд Киева отказался отменить закрытие уголовного производства по факту возможного превышения власти или служебных полномочий генеральным прокурором Юрием Луценко. Об этом говорится в материалах суда.
Такое решение суд вынес 14 февраля.
Таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката Сергея Рохманова на постановление старшего следователя по особо важным делам Стародуба о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Луценко и его заместителя Юрия Столярчука состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса.
Ранее НАБУ и САП закрыли дело об использовании Луценко автомобилей ГПУ для развозки гостей и подарков в день свадьбы своего сына.
Напомним, на прошлой неделе Луценко анонсировал спецконфискацию в государственный бюджет 1,5 млрд гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
20.02.2019 10:42