Печерский суд не стал заново открывать дело против Луценко

Ходатайство адвоката Рохманова осталось без удовлетворения.

Печерский суд не стал заново открывать дело против Луценко
Фото: Lb.ua

Печерский районный суд Киева отказался отменить закрытие уголовного производства по факту возможного превышения власти или служебных полномочий генеральным прокурором Юрием Луценко. Об этом говорится в материалах суда.

Такое решение суд вынес 14 февраля.

Таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката Сергея Рохманова на постановление старшего следователя по особо важным делам Стародуба о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Луценко и его заместителя Юрия Столярчука состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса.

Ранее НАБУ и САП закрыли дело об использовании Луценко автомобилей ГПУ для развозки гостей и подарков в день свадьбы своего сына.

Напомним, на прошлой неделе Луценко анонсировал спецконфискацию в государственный бюджет 1,5 млрд гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича


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